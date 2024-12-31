Назвавшего Лукашенко "Чык-Чырыком" комика Комиссаренко заочно приговорили к 6 годам колонии

В Беларуси суд вынес приговор по делу стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, обвиняемого по трем статьям уголовного кодекса РБ, передает NUR.KZ со ссылкой на "БЕЛТА".

Дело рассматривалось в порядке специального производства.

Комиссаренко обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Республики Беларусь:

часть 1 статьи 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни),

часть 2 статьи 367 (клевета в отношении президента Республики Беларусь),

часть 1 статьи 368 (оскорбление президента Республики Беларусь).

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Минский городской суд назначил Вячеславу Комиссаренко наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что, согласно материалам дела, Комиссаренко разместил в интернете ряд видео с высказываниями, содержащими клевету и оскорбления в адрес главы государства, а также разжигание социальной вражды или розни.

В частности, комик в юмористической программе "Что было дальше" называл Лукашенко "Чык-Чырыком" и пародировал его. В 2021 году ему запретили выступать в Беларуси. Тогда Комиссаренко переехал в Россию и получил гражданство, однако позже уехал за границу, объяснив это преследованиями со стороны КГБ Беларуси.

Добавим, Вячеслав Комиссаренко родился 27 июля 1985 года в Минске, начал карьеру в рекламе, где работал копирайтером и писал сценарии для рекламных видеороликов и телешоу.

В 2008 году в составе дуэта «Совесть» он дебютировал в проекте "Смех без правил" на ТНТ, а с 2012 года стал постоянным резидентом проекта Stand Up на этом канале. В 2020 году он ушел с ТНТ, объяснив это выгоранием и "законами телевидения".

После ухода Комиссаренко завел свой YouTube-канал, который набрал почти 1,5 млн подписчиков, а также продолжает выступать за границей.