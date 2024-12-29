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Азербайджан ужесточил правила пребывания в стране для россиян

Опубликовано:

Баку
Баку. Иллюстративное фото: saiko3p/Getty Images

Кабинет министров Азербайджана ужесточил правила пребывания в стране для граждан России. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства, передает NUR.KZ. 

"Срок временного пребывания граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации, прибывших в Азербайджанскую Республику без визы, не может превышать 90 дней в одном календарном году", - говорится в документе.

Данное решение вступает в силу с 1 января 2025 года.

Напомним, 26 декабря на сайте МИД России было опубликовано напоминание о сокращении разрешенного срока временного пребывания иностранных граждан на территории страны до 90 суток суммарно в течение календарного года.

После чего в МИД Азербайджана заявили, что установленные российской стороной новые правила и ужесточение требований к продолжительности пребывания в стране рассматриваются, в первую очередь, в контексте прав граждан страны.

В ведомстве уточнили, что в вопросах временного пребывания и миграции азербайджанская сторона будет руководствоваться принципами паритета и взаимности. В связи с этим в ближайшие дни планировалось внесение изменений в правила о сроках временного пребывания граждан РФ на территории Азербайджана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2206508-azerbaydzhan-uzhestochil-pravila-prebyvaniya-v-strane-dlya-rossiyan/

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