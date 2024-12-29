Новый президент Грузии вступил в должность

Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии. Церемония инаугурации нового главы государства прошла в Тбилиси, передает РИА Новости.

Церемония инаугурации проходила в здании парламента страны. Михаил Кавелашвили произнес слова торжественной клятвы, после чего прозвучал гимн Грузиии.

При этом, как отмечает РИА Новости, предшественница нового президента Саломе Зурабишвили изначально заявляла, что не признает легитимность Кавелашвили и не собирается покидать свой пост.

Однако сегодня она сообщила, что после инаугурации нового главы государства покинет президентский дворец, но "останется с народом" и будет бороться за назначение новых парламентских выборов.

"Шесть лет назад я дала клятву на Конституции в отношении верности страны и вашей верности, поэтому я здесь. Моя верность ничем не изменится, буду я во дворце или вне дворца… я остаюсь с вами, с народом", - заявила Саломе Зурабишвили, обращаясь к собравшимся у дворца людям.

"Я отсюда выйду к вам, к народу, и буду с вами…", - добавила она, назвав процесс инаугурации "пародией" и заявив, что "мы ничего не боимся".

По словам Зурабишвили, выйдя из дворца, она берет с собой "легитимность и флаг".

Напомним, 14 декабря в Грузии прошли выборы с единственным кандидатом. Впервые в истории страны президента избирал не народ, а специальная коллегия из 300 человек.

Процесс сопровождался акциями протеста перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Сообщалось, что Саломе Зурабишвили появилась тогда у здания, а протестующие встречали ее криками "Саломе, Саломе".

Несмотря на это, выборы президента Грузии с единственным кандидатом признали состоявшимися уже через несколько часов после начала голосования.

Избирательная коллегия из 300 человек назначила новым президентом Грузии экс-футболиста Михаила Кавелашвили. Его кандидатуру поддержали 224 человека.