Момент, предположительно, столкновения самолета с птицами, попал на видео в Корее

Корейские СМИ публикуют момент, предположительно, столкновения Boeing 737 авиакомпании Jeju Air с птицами, в результате чего могли возникнуть неисправности шасси, передает NUR.KZ.

В частности, момент возможного столкновения самолета с птицами появился в сюжете MBCNEWS.

Напомним, сегодня утром Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее. На борту находился 181 человек, включая 6 членов экипажа. Воздушное судно возвращалось из Бангкока.

По предварительным данным властей, причиной неисправности шасси могло стать возможное столкновение с птицами. Самолет при посадке отклонился от взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением и загорелся.

Позже стало известно, что все находившиеся на борту люди, за исключением двух спасенных, предположительно, погибли в авиакатастрофе.

Как сообщили в МИД РК, по предварительным данным местных властей, среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Южной Корее, граждан Казахстана не было.

Генеральный директор авиакомпании выступил с официальным обращением и принес свои извинения.

Момент можно посмотреть с 1.00 минуты.