Момент, предположительно, столкновения самолета с птицами, попал на видео в Корее
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Корейские СМИ публикуют момент, предположительно, столкновения Boeing 737 авиакомпании Jeju Air с птицами, в результате чего могли возникнуть неисправности шасси, передает NUR.KZ.
В частности, момент возможного столкновения самолета с птицами появился в сюжете MBCNEWS.
Напомним, сегодня утром Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее. На борту находился 181 человек, включая 6 членов экипажа. Воздушное судно возвращалось из Бангкока.
По предварительным данным властей, причиной неисправности шасси могло стать возможное столкновение с птицами. Самолет при посадке отклонился от взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением и загорелся.
Позже стало известно, что все находившиеся на борту люди, за исключением двух спасенных, предположительно, погибли в авиакатастрофе.
Как сообщили в МИД РК, по предварительным данным местных властей, среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Южной Корее, граждан Казахстана не было.
Генеральный директор авиакомпании выступил с официальным обращением и принес свои извинения.
Момент можно посмотреть с 1.00 минуты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2206412-moment-predpolozhitelno-stolknoveniya-samoleta-s-pticami-popal-na-video-v-koree/