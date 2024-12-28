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Азербайджан изменит правила пребывания россиян в стране

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Флаг Азербайджана развевается на фоне зданий и деревьев
Флаг Азербайджана. Иллюстративное фото: Thomas Eisenhuth / Getty Images

В ближайшие дни в Азербайджане внесут изменения в правила о сроках временного пребывания граждан России на территории республики, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД страны.

На сайте Министерства иностранных дел Азербайджана опубликовали ответ пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Айхана Гаджизаде на вопрос местных СМИ о принятых новых правилах временного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

В опубликованном заявлении был процитирован сам вопрос от СМИ.

"Несколько дней назад официальный представитель МИД Российской Федерации в своем заявлении сообщила о том, что, согласно ряду изменений в соответствующее законодательство РФ, срок временного пребывания иностранных граждан на территории РФ с 1 января 2025 года составит всего 90 дней в течение одного календарного года.

Она также отметила, что согласно правилам, иностранные граждане должны быть зарегистрированы по месту пребывания в течение 7 рабочих дней с даты пересечения государственной границы РФ. Следует отметить то, что по действующим правилам этот период составляет, соответственно, 90 дней в течение 180 дней и 180 дней в течение 1 года. Хотелось бы узнать ваше мнение в связи с этим новым решением", - цитирует вопрос МИД.

В своем ответе Гаджизаде анонсировал изменение правил для россиян в ближайшие дни.

"Установленные российской стороной новые правила и ужесточение требований к продолжительности пребывания в стране рассматриваются, в первую очередь, в контексте прав наших граждан.

В вопросах временного пребывания и миграции, как и в каждом внешнеполитическом вопросе, азербайджанская сторона, будет руководствоваться принципами паритета и взаимности.

В связи с этим, в ближайшие дни предусматривается внесение изменений в правила о сроках временного пребывания граждан РФ на территории Азербайджанской Республики", - сообщили в МИД.

Отметим, 26 декабря на сайте МИД России было опубликовано напоминание о сокращении разрешенного срока временного пребывания иностранных граждан на территории страны до 90 суток суммарно в течение календарного года.

В ноябре этого года стало известно, что иностранцы, в том числе и граждане Казахстана, при въезде в Россию будут сдавать биометрию.

Добавим, что в сентябре в Кыргызстане также начали действовать новые правила пребывания иностранцев, в том числе и для казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2206346-azerbaydzhan-izmenit-pravila-prebyvaniya-rossiyan-v-strane/

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