Импичмент объявили и.о. президента Южной Кореи

Парламент Южной Кореи объявил импичмент исполняющему обязанности президента Хан Док Су - это первый в истории случай, когда вслед за президентом импичмент объявляют исполняющему обязанности.

Это произошло всего лишь спустя меньше чем две недели после импичмента президенту Юн Сок Елю, передает телеканал МВС.

Предложение об импичменте исполняющего обязанности президента премьер-министра Хан Док Су поддержали 192 депутата, заявил спикер парламента У Вон Сик по итогам голосования, пишет РИА Новости.

Отмечается, что всего в парламенте заседают 300 депутатов.

Перед голосованием У Вон Сик разъяснил, что для принятия проекта импичмента премьер-министра требуется 151 голос.

Это первый случай в истории страны, когда премьер-министр, исполняющий обязанности президента после импичмента главы государства, также подвергается импичменту и временно отстраняется от должности.

Напомним, 3 декабря президент Кореи Юн Сок Ель объявил о введении в стране военного положения. Свое решение он мотивировал стремлением "защитить конституционный порядок" и избежать "угроз со стороны северокорейских коммунистических сил".

С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в здании парламента. Позже парламент республики проголосовал за отмену военного положения.

Вскоре оппозиционная партия призвала президента уйти в отставку, а полиция Южной Кореи начала расследование против Юн Сок Еля по факту организации госпереворота.

Тем временем министр обороны Южной Кореи объявил о своей отставке, а также извинился за то, что "вызвал замешательство и беспокойство у людей в связи с введением чрезвычайного военного положения". Своих постов также лишились глава администрации президента и еще 10 старших секретарей.

Спустя два дня стало известно, что оппозиционная партия Южной Кореи инициировала процедуру импичмента Юн Сок Еля, однако голосование тогда сорвалось - из-за того, что большинство депутатов от правящей партии бойкотировали заседание.

Сам президент позже в своем обращении извинился перед гражданами, пояснив, что принял это решение "от отчаяния". А в еще одном обращении заявил, что не уйдет в отставку до голосования по импичменту.

14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту.

А 26 декабря оппозиция подала прошение об импичменте против исполняющего обязанности президента Хан Док Су.