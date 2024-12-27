Маск предупредил об угрозе банкротства США

Самый богатый человек на Земле Илон Маск заявил об угрозе банкротства Соединенных Штатов Америки - так миллиардер отреагировал на прогноз о снижении госдолга.

В соцсети Х Маск ответил он на пост букмекерской конторы Kalshi, аналитики которой дали свой прогноз деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE).

Согласно данным букмекера, вероятность того, что DOGE сократит госдолг на $250 млрд составляет 36%, а на $1 трлн - 11%.

"Мы либо исправим это, либо де-факто станем банкротами", - ответил Маск, который должен возглавить DOGE после инаугурации Трампа.

Напомним, после победы Трампа стало известно, что Илон Маск получил должность в команде Трампе и возглавит новый департамент по достижению госэффективности. Ранее он оказывал поддержку Трампу во время предвыборной гонки.

На днях Дональд Трамп высказался о перспективах Маска стать президентом США - он заявил, что бизнесмен не сможет стать главой государства, так как родился в другой стране. Согласно Конституции США, на пост президента может претендовать только уроженец Соединенных Штатов.