Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Маск предупредил об угрозе банкротства США

Опубликовано:

Илон Маск
Илон Маск. Фото: Apu Gomes/Getty Images

Самый богатый человек на Земле Илон Маск заявил об угрозе банкротства Соединенных Штатов Америки - так миллиардер отреагировал на прогноз о снижении госдолга.

В соцсети Х Маск ответил он на пост букмекерской конторы Kalshi, аналитики которой дали свой прогноз деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE).

Согласно данным букмекера, вероятность того, что DOGE сократит госдолг на $250 млрд составляет 36%, а на $1 трлн - 11%.

"Мы либо исправим это, либо де-факто станем банкротами", - ответил Маск, который должен возглавить DOGE после инаугурации Трампа.

Напомним, после победы Трампа стало известно, что Илон Маск получил должность в команде Трампе и возглавит новый департамент по достижению госэффективности. Ранее он оказывал поддержку Трампу во время предвыборной гонки.

На днях Дональд Трамп высказался о перспективах Маска стать президентом США - он заявил, что бизнесмен не сможет стать главой государства, так как родился в другой стране. Согласно Конституции США, на пост президента может претендовать только уроженец Соединенных Штатов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2205759-mask-predupredil-ob-ugroze-bankrotstva-ssha/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie