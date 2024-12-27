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Умер экс-премьер Индии Сингх — "герой экономической либерализации"

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Манмохан Сингх
Манмохан Сингх. Фото: Kalpit Bhachech/Dipam Bhachech/Getty Images

В Индии в четверг, 26 декабря, умер бывший премьер-министр Манмохан Сингх, которого называли "героем экономической либерализации". Ему было 92 года, передает NUR.KZ со ссылкой на The Economic Times.

Как пишет издание, Сингх был доставлен в отделение неотложной помощи в четверг вечером в критическом состоянии после "внезапной потери сознания". Экс-премьеру провели сердечно-легочную реанимацию, но попытки были безуспешными.

РБК, ссылаясь на Минздрав Индии, сообщает, что в последние годы Сингх страдал от ряда заболеваний.

Отмечается, что Сингх, занимавший пост министра финансов в период правления премьер-министра Памулапарти Венкаты Нарасимхи Рао (1991–1996), считается ключевым архитектором экономических реформ.

Манмохан Сингх родился 26 сентября 1932 года. Он получил степень магистра экономики в Пенджабском университете, а затем докторскую степень в Оксфордском университете.

Впервые он стал премьером после всеобщих выборов 2004 года, в 2009-м снова занял этот пост. В 2014 году Сингх объявил о своей отставке, после того как партия «Индийский национальный конгресс», которую он представлял, проиграла на парламентских выборах.

Он стал третьим в истории независимой Индии премьером по продолжительности пребывания на посту (после Джавахарлала Неру и Индиры Ганди). Его преемником стал лидер Индийской народной партии Нарендра Моди.

Будучи главой Минфина, Сингх представил проект бюджета на 1991–1992 годы, который должен был подтолкнуть индийскую экономику в направлении либерализации, глобализации и приватизации. Это ознаменовало значительный сдвиг страны в сторону рыночной экономики и проложило путь к быстрому экономическому росту в последующие десятилетия, отмечает издание.

Сингх был членом Раджья Сабхи (верхняя палата парламента) с 1991 года, где был лидером оппозиции с 1998 по 2004 год. В апреле этого года Сингх ушел из парламента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2205747-umer-eks-premer-indii-singh-geroy-ekonomicheskoy-liberalizacii/

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