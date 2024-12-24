Пожар вспыхнул в доме престарелых в Мюнхене: есть пострадавшие (видео)

В доме престарелых Vincentinum в Мюнхене вспыхнул пожар сообщается о как минимум семи пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на издание Bild.

По данным издания, накануне Рождества в доме престарелых Vincentinum в Мюнхене загорелся верхний этаж и колокольня. Пожарные борются с огнем.

Опасения вызывает тот факт, что колокольня сделана из дерева и может рухнуть. Части крыши уже обрушились.

"Пожарные эвакуировали 60 человек из здания. В результате пожара пострадали семь человек. О степени тяжести их травм пока ничего не известно. Горящая часть здания была заселена.

Объединенный диспетчерский центр Мюнхена объявил тревогу и для жителей прилегающих районов. Из-за пожара в крыше дома престарелых образуется сильный дым с запахом гари. В Мюнхене, в районах Альтштадт и Лехель, жителям рекомендуется закрыть окна и двери, отключить вентиляционные и кондиционирующие устройства", - говорится в сообщении издания.

Отмечается также, что дым от пожара виден далеко за пределами столицы Баварии.