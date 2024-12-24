Обсуждение отказа от новых бензиновых и дизельных авто к 2030 году началось в Британии
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Консультации по вопросу постепенного отказа от новых бензиновых и дизельных автомобилей к 2030 году начались в Великобритании, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.
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Правительство заявило, что консультации помогут выяснить позицию производителей автомобилей и представителей индустрии зарядных станций. Министр транспорта Хайди Александер выразила желание услышать мнение экспертов в автомобильной и электронной промышленности о том, как выполнить обязательство лейбористов, изложенное в манифесте, по возвращению прежнего крайнего срока (2030 год) отказа от бензиновых авто.
Предыдущее консервативное правительство продлило этот срок до 2035 года. Решение было принято на фоне разногласий с отраслью по поводу прекращения продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей.
В прошлом месяце компания Ford заявила, что требование правительства Великобритании по увеличению производства и продаж электромобилей не сработает без повышения спроса.
Министр транспорта отметила, что за последние несколько лет автомобильная промышленность столкнулась с проблемами из-за "отсутствия определенности и четких ориентиров".
"Это правительство изменит ситуацию", — добавила она.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2204115-obsuzhdenie-otkaza-ot-novyh-benzinovyh-i-dizelnyh-avto-k-2030-godu-nachalos-v-britanii/