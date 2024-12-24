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После реакции Генпрокуратуры в России передумали разрешать многоженство мусульманам

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Руки жениха и невесты с обручальными кольцами
Супруги. Иллюстративное фото: pixabay.com

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман России (ДУМ) решил отозвать фетву (разъяснение), разрешающую религиозное многоженство, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщил председатель Шамиль Аляутдинов ДУМ России, что решение принято в связи с информацией о призыве Генпрокуратуры отменить фетву и «реакцией российской общественности».

«Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику», — заключил Аляутдинов.

На прошлой неделе ДУМ сообщило, что приняло фетву, согласно которой мужчинам-мусульманам в России разрешается иметь до четырех жен. Это возможно, если супруга не может иметь детей «по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам — скажем, сексуальной несовместимости супруги», а также если она не хочет рожать детей. Жены должны быть в курсе существования других супруг, иначе женщина может потребовать расторжения брака.

Главный муфтий, председатель управления шейх Равиль Гайнутдин заявил, что основная цель фетвы — защита женщин и детей в полигамном религиозном браке. При этом, подчеркнул он, речь не идет о «вторжении в сферу светского законодательства», поскольку разъяснение касается именно религиозного брака.

Согласно ст. 14 Семейного кодекса России, зарегистрировать брак между «лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке» нельзя.

В разъяснении, опубликованном зампредом совета улемов, московским муфтием Ильдаром Аляутдиновым, говорится, что фетва не противоречит этой статье, поскольку она не отменяет возможность иметь фактические отношения в период нахождения в браке. Однако 23 декабря Генпрокуратура внесла представление председателю ДУМ. По словам источника «Интерфакса», решение связано с тем, что принятая фетва «противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2203949-posle-reakcii-genprokuratury-v-rossii-peredumali-razreshat-mnogozhenstvo-musulmanam/

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