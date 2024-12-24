Госдеп США призвал своих граждан немедленно покинуть Беларусь

Государственный департамент США опубликовал обновленные рекомендации для американцев, которые планируют поездки в Беларусь, передает NUR.KZ со ссылкой на Deutsche Welle.

Рекомендации были обнародованы Госдепом несколько дней назад.

"В связи с произвольным исполнением белорусскими властями местных законов и риском задержания, продолжающимся содействием войне России против Украины, а также повышенной нестабильностью и непредсказуемостью обстановки в регионе, не путешествуйте в Беларусь", - говорится в уведомлении.

Как следует из рекомендаций американских властей, тем гражданам США, кто в настоящий момент находятся в Беларуси, следует немедленно покинуть страну. А те из них, кто нуждается в консульских услугах, должны связаться с представительством США в другой стране.

Издание напоминает, что Госдепартамент приостановил работу посольства США в Минске 28 февраля 2022 года - через четыре дня после российского вторжения в Украину, и именно тогда впервые рекомендовал американцам покинуть эту страну.

В дальнейшем США несколько раз обновляли свои рекомендации об уместности путешествий в Беларусь. Изменения в новом переиздании коснулись увеличения статуса до уровня "не путешествовать".

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Евросоюз расширил санкции против Беларуси – в черный список ЕС попали 26 человек и две компании Беларуси, всего же штрафные меры применены в отношении 287 физлиц.

За несколько дней до этого президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что в стране есть ядерное оружие.

"Я предупредил всех своих врагов, "друзей" и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть - ядерное оружие или еще какое-то", – заявил Лукашенко.