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"Он не станет президентом": Дональд Трамп высказался об Илоне Маске

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Дональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: Brandon Bell/Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск не сможет стать президентом США, так как он родился в другой стране, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

Избранный президент США Дональд ТрампТрамп выступил на конференции AmericaFest в Финиксе. В ходе выступления он отверг предположения о том, что власть может перейти к его союзнику-миллиардеру Илону Маску.

Трамп назвал это предположение "фикцией" и добавил, что даже если бы Маск хотел эту работу, он не смог бы ее получить из-за требования Конституции, согласно которому президент США должен быть гражданином по рождению. Илон Маск родился в Южной Африке.

"Нет, он не станет президентом, это я вам скажу. И я в безопасности. Знаете, почему он не может им стать? Он не родился в этой стране", - сказал Дональд Трамп.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Трамп официально одержал победу на выборах президента США.

Выборы в США прошли 5 ноября, а инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025 года.

Вскоре после победы Трампа стало известно, что Илон Маск получил должность в команде Трампе и возглавит новый департамент по достижению госэффективности. Ранее он оказывал поддержку Трампу во время предвыборной гонки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2203854-on-ne-stanet-prezidentom-donald-tramp-vyskazalsya-ob-ilone-maske/

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