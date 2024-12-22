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Трамп назначил спецпосланником в Британии Марка Бернетта, продюсера своего реалити-шоу

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Марк Бернетт
Марк Бернетт. Фото: Bill Tompkins/Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп назначил британского продюсера Марка Бернетта, который выпускал его шоу The Apprentice, своим специальным посланником в Великобритании

Трамп заявил, что для него стало "большой честью" назначить на эту должность своего бывшего коллегу.

Позиция специального посланника президента отличается от должности посла США в Великобритании, которым вскоре станет миллиардер и донор кампании Трампа Уоррен Стивенс.

Как сказал Трамп, Бернетт "будет работать над укреплением дипломатических отношений, сосредоточившись на областях, представляющих взаимный интерес, включая торговлю, инвестиционные возможности и культурные обмены".

"Благодаря выдающейся карьере в телевизионном производстве и бизнесе, Марк привнесет в эту важную роль уникальное сочетание дипломатической хватки и международного признания", — написал Трамп в своей социальной медиа-платформе Truth Social в субботу.

Бернетт — автор и продюсер шоу The Apprentice. Он также продюсировал ряд других реалити-шоу, получивших в сумме 13 премий "Эмми".

64-летний Бернетт вырос в Эссексе и служил десантником в армии, а затем эмигрировал в США в 1982 году, когда ему было 22 года.

Он устроился работать на студию MGM и стал крупной фигурой в индустрии реалити-шоу.

Бернетт стал президентом MGM Television в декабре 2015 года, но ушел в отставку в 2022 году, когда студию приобрела компания Amazon.

Трамп и The Apprentice

С Трампом Бернетт встретился на съемках шоу The Apprentice, в котором будущий президент принимал участие с 2008 по 2015 год. Считается, что именно эта передача помогла сделать Трампа популярной фигурой и внесла важный вклад в его выдвижение на должность президента США в 2016 году.

В ходе шоу его участники борются за место в одной из организаций, управляемых ведущим шоу, доказывая свою профпригодность. Победитель получает должность, как правило, со стартовой зарплатой около 250 тысяч долларов в год.

Трамп успешно выступал в качестве ведущего, соискатели жили в номере в принадлежащей ему Trump Tower в Нью-Йорке, но позже шоу переехало в Лос-Анджелес.

В 2015 году Трамп объявил о намерении баллотироваться в президенты США.

В ходе кампании всплыли записи, на которых он говорит ведущему программы Access Hollywood Билли Бушу, что "ты можешь делать с женщинами все, что угодно", "если ты звезда". Телекомпания NBC, которой принадлежит шоу The Apprentice, расторгла контракт с ним, его место на некоторое время занял Арнольд Шварценеггер.

Тогда Бернетт выпустил заявление, в котором отрицал, что является сторонником Трампа.

"Кроме того, мы с женой отвергаем ненависть, разделение и женоненавистничество, которые стали очень прискорбной частью его предвыборной кампании", — сказал он тогда. Бернетт женат на актрисе Роме Дауни, уроженке североирландского Лондондерри.

Однако Бернетт отверг призывы обнародовать все записи с Трампом, заявив, что не может этого сделать, ссылаясь на "различные контрактные и юридические требования".

А уже в 2017 году он принимал участие в планировании первой инаугурации Трампа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2203385-tramp-naznachil-specposlannikom-v-britanii-marka-bernetta-prodyusera-svoego-realiti-shou/

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