Мужчина протаранил на грузовике вход в ТЦ в Техасе: пострадали пять человек

Скрывавшийся от полиции житель Техаса протаранил на грузовике вход в ТЦ, в результате чего пострадали пять человек. Подозреваемый был застрелен, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

Как сообщает телеканал, инцидент начался с того, что патрульные попытались остановить мужчину, который, предположительно, был за рулем в нетрезвом состоянии, в городе Киллин в центре штата Техас.

Водитель продолжил движение, в конечном итоге въехав на парковку торгового центра Киллин Молл (Killeen Mall), а затем проехал через стеклянные двери, сбив несколько человек.

"Пять человек получили ранения после того, как мужчина, скрывавшийся от полицейских, въехал на грузовике во вход торгового центра. Мужчина, управлявший грузовиком, был застрелен после того, как несколько сотрудников правоохранительных органов открыли огонь", - цитирует телеканал сообщение Департамента общественной безопасности Техаса.

Отмечается, что возраст пострадавших составил от 6 до 75 лет.

Сейчас, как сообщает телеканал, власти штата расследуют, был ли въезд на машине в ТЦ преднамеренным действием или мужчина сделал это "от отчаяния" из-за преследования полиции.

Накануне сообщалось, что автомобиль протаранил рождественскую ярмарку в Германии - инцидент произошел в городе Магдебург. В результате наезда погибли и пострадали люди.

Позже стало известно, что по меньшей мере четыре человека, в том числе ребенок, погибли, десяти получили ранения в результате наезда автомобиля на людей на рождественской ярмарке в городе Магдебурге на востоке Германии.

По предварительной версии, наезд был преднамеренным, за рулем сидел выходец из Саудовской Аравии, который живет в Германии с 2006 года. Он задержан, мотивы его атаки неизвестны.