SpaceX заключила сделку с частным стартапом о доставке астронавтов на МКС

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, подписала соглашение с частным стартапом Vast Space о доставке астронавтов на Международную космическую станцию, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Стартап, основанный бывшим криптомагнатом Джедом Маккалебом, поручил SpaceX провести две частные миссии в рамках своей стратегии коммерциализации орбиты Земли. Успешная реализация контракта будет зависеть от победы Vast Space в тендере NASA, который направлен на отправку частных экипажей на орбиту.

NASA, начиная с 2019 года, разрешает коммерческим компаниям отправлять гражданские экипажи на МКС, что помогает бизнесу понять финансовые и технические аспекты эксплуатации космических объектов.

Победа в конкурсе NASA могла бы значительно укрепить позиции Vast Space в аэрокосмической отрасли, особенно в противостоянии с такими конкурентами, как Axiom и Blue Origin. Эти компании также стремятся построить новый объект вместо Международной космической станции, эксплуатация которой завершится к 2030 году.