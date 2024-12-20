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SpaceX заключила сделку с частным стартапом о доставке астронавтов на МКС

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Логотип SpaceX
Логотип SpaceX. Иллюстративное фото: Genaro Molina/Los Angeles Times via Getty Images

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, подписала соглашение с частным стартапом Vast Space о доставке астронавтов на Международную космическую станцию, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Стартап, основанный бывшим криптомагнатом Джедом Маккалебом, поручил SpaceX провести две частные миссии в рамках своей стратегии коммерциализации орбиты Земли. Успешная реализация контракта будет зависеть от победы Vast Space в тендере NASA, который направлен на отправку частных экипажей на орбиту.

NASA, начиная с 2019 года, разрешает коммерческим компаниям отправлять гражданские экипажи на МКС, что помогает бизнесу понять финансовые и технические аспекты эксплуатации космических объектов.

Победа в конкурсе NASA могла бы значительно укрепить позиции Vast Space в аэрокосмической отрасли, особенно в противостоянии с такими конкурентами, как Axiom и Blue Origin. Эти компании также стремятся построить новый объект вместо Международной космической станции, эксплуатация которой завершится к 2030 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2202776-spacex-zaklyuchila-sdelku-s-chastnym-startapom-o-dostavke-astronavtov-na-mks/

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