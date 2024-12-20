Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Байден заявил, что США сократят выбросы на 61% к 2035 году

Опубликовано:

Джо Байден
Джо Байден. Фото: Saul Loeb / AFP / Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что к 2035 году страна стремится сократить выбросы парниковых газов на 61%, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Эта цель опирается на обещание, данное Байденом в 2021 году, сократить выбросы на 50–52% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года. Однако аналитики отмечают, что шансы достичь первоначальной цели уже выглядят сомнительными, особенно на фоне политической смены после прихода новой администрации.

В Белом доме заявили, что работа над достижением климатического прогресса продолжится в ближайшие четыре года. Однако эксперты указывают, что новое заявление лишь демонстрирует серьезные трудности, с которыми сталкиваются США на пути к выполнению своих обязательств.

"Цель крайне амбициозна. Для ее реализации потребуется беспрецедентное взаимодействие между администрациями штатов и крупных городов, а также масштабные изменения в политике", — отметил Робби Орвис, эксперт по моделированию и анализу из компании Energy Innovation, специализирующейся на экологической политике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2202774-bayden-zayavil-chto-ssha-sokratyat-vybrosy-na-61-k-2035-godu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie