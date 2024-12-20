Байден заявил, что США сократят выбросы на 61% к 2035 году

Президент США Джо Байден заявил, что к 2035 году страна стремится сократить выбросы парниковых газов на 61%, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Эта цель опирается на обещание, данное Байденом в 2021 году, сократить выбросы на 50–52% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года. Однако аналитики отмечают, что шансы достичь первоначальной цели уже выглядят сомнительными, особенно на фоне политической смены после прихода новой администрации.

В Белом доме заявили, что работа над достижением климатического прогресса продолжится в ближайшие четыре года. Однако эксперты указывают, что новое заявление лишь демонстрирует серьезные трудности, с которыми сталкиваются США на пути к выполнению своих обязательств.

"Цель крайне амбициозна. Для ее реализации потребуется беспрецедентное взаимодействие между администрациями штатов и крупных городов, а также масштабные изменения в политике", — отметил Робби Орвис, эксперт по моделированию и анализу из компании Energy Innovation, специализирующейся на экологической политике.