В США допустили усиление боеготовности ядерных сил из-за России

Заместитель советника Байдена по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что США готовы к диалогу с Россией по обеспечению безопасности мира от ядерных угроз, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Заявления Файнера прозвучали во время трансляции на YouTube.

Президент Джо Байден дал понять, что Вашингтон настроен обсуждать меры по контролю над стратегическими вооружениями, напомнил он. В то же время, по словам Файнера, США не исключают усиления боеготовности ядерных сил в случае отказа Москвы от сотрудничества.

"Мы готовы к дальнейшим шагам по укреплению нашей боеготовности, если Россия нарушит Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и откажется от взаимодействия", — заявил заместитель советника Байдена.

Как напоминает издание, Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. В соответствии с соглашением стороны сокращают число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков.

В феврале 2023-го российский президент Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре, связав этот шаг со стремлением США и НАТО нанести "стратегическое поражение" и неоднократными отказами Москве в предусмотренных договором инспекциях американских объектов.

Власти США не раз призывали Россию вернуться к исполнению ДСНВ. В Белом доме допускали, что вместо него могут быть заключены несколько новых соглашений. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что переговоры на эту тему с Вашингтоном невозможны, пока тот поддерживает Киев.

Напомним, 19 ноября президент России утвердил новую ядерную доктрину страны. Согласно ей, сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов.

Произошло это после того, как в СМИ появилась информация, что США разрешили Украине бить своими ракетами по территории РФ. При этом официального подтверждения этим данным до сих пор нет, в Белом доме отказались комментировать информацию.

Позже в Минобороны РФ заявили, что Украина нанесла первые удары ракетами ATACMS по Брянской области.

А 21 ноября Путин выступил со специальным обращением и заявил, что конфликт в Украине приобрел глобальный характер и Россия в ответ на удары Украины американскими и британскими ракетами выпустила по Днепру новыми ракетами "Орешник".

На заявление Путина отреагировали в США. В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину, а в Пентагоне отметили, что и ранее видели "опасную и безрассудную риторику" от президента РФ. Тем не менее в Пентагоне признали, что обеспокоены происходящим.

Зеленский заявил, что своими действиями Путин "каждый раз плюет в лицо тем, кто действительно хочет возобновления мира". Глава Украины призвал страны жестко отреагировать на действия России.

Между тем в НАТО заявили, что применение Россией новых баллистических ракет не изменит ход конфликта. В альянсе пообещали и дальше оказывать поддержку Украине.