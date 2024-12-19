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"Отдавали предпочтение богатым": известные вузы мира столкнулись с многомиллионным иском

Опубликовано:

Студенты
Студенты на занятиях. Иллюстративное фото: Supersizer/Getty Images

Семнадцать ведущих частных университетов, включая Корнелл, Джорджтаун и Массачусетский технологический институт, обвиняются в дискриминации стандартов приема, согласно материалам судебного иска на сумму 685 млн долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Бывшие студенты утверждают, что эти учреждения отдавали предпочтение обеспеченным кандидатам, несмотря на заявленную политику "слепого приема".

Истцы утверждают, что университеты нарушили антимонопольное законодательство, заключив между собой соглашения о методах расчета финансовой помощи, что привело к снижению ее объема для менее обеспеченных студентов.

Двенадцать из упомянутых университетов уже пошли на мировое соглашение, но пять, включая Нотр-Дам и Пенсильванию, продолжают оспаривать обвинения. Адвокат истцов Роберт Гилберт утверждает, что доказательства свидетельствуют о многолетнем сговоре, который искусственно ограничивал поддержку студентов, ставя их в неравные условия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2202182-otdavali-predpochtenie-bogatym-izvestnye-vuzy-mira-stolknulis-s-mnogomillionnym-iskom/

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