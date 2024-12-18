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Столкновение поездов в России: есть погибшая и 14 пострадавших

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Столкновение поездов в России
Столкновение составов. Фото: t.me/sztproc

В результате столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области погибла женщина и 14 человек пострадали, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС России.

Как сообщает МЧС России в Telegram-канале, в результате столкновения поездов в Мурманской области пострадали 14 человек, из них 3 - в тяжелом состоянии.

По данным РЖД, одна из пострадавших пассажирок скончалась.

"К сожалению, одна из пострадавших в результате схода поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург скончалась в машине скорой помощи. Личность пассажира устанавливается", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Сообщается, что родственникам погибшей компания выплатит 2 млн 200 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрена выплата возмещения от страховой компании "СОГАЗ".

Напомним, столкновение грузового состава с пассажирским поездом произошло сегодня в Мурманской области России. Сообщалось, что с рельсов сошли 3 вагона пассажирского поезда.

В РЖД уточнили, что при прибытии на станцию Княжая произошло боковое столкновение пассажирского поезда с вагонами грузового поезда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2202020-stolknovenie-poezdov-v-rossii-est-pogibshaya-i-14-postradavshih/

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