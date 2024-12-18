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Новости русской службы Би-би-си

Британская разведка предотвратила в 2021 году покушение на папу римского Франциска

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Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск. Фото: Alessandra Benedetti / Corbis / Getty Images

Папа римский Франциск рассказал в своей автобиографии, что британская разведка предотвратила попытку его убийства, которое готовили исламисты во время визита понтифика в Ирак в 2021 году.

Папа сообщил об этих событиях в своей автобиографической книге под названием «Надежда», которая будет опубликована 14 января. Отрывки из нее появились в итальянской газете Corriere della Sera.

«Практически все рекомендовали мне этого не делать», — пишет Франциск о своем визите в Ирак. Но при этом признается, что «просто был обязан» туда поехать.

Как пишет папа римский, вскоре после приземления в Багдаде в марте 2021-го ему сообщили, что на одно из мероприятий с его участием в городе Мосул готовилось нападение подрывников-смертников.

Этот план был раскрыт агентами британской разведки, которые предоставили все сведения иракской полиции, а та проинформировала помощников понтифика, сообщил он.

«Молодая женщина, смертница, на которой была взрывчатка, направлялась в Мосул, чтобы взорвать себя во время папского визита, — вспоминает Франциск. — Туда на большой скорости направлялся также фургон — с той же задачей».

На следующий день понтифик спросил свою охрану, что случилось с людьми, которые планировали нападение.

«[Сотрудник] ответил лаконично: „Их больше нет". Иракская полиция их перехватила и взорвала», — пишет Франциск.

Агентство Reuters попросило Ватикан прокомментировать заявления папы римского, однако пока не получило ответа.

Трехдневный визит папы римского в Ирак состоялся во время пандемии коронавируса и был первой в истории поездкой в эту страну предстоятеля Римско-католической церкви. Он сопровождался масштабной операцией по обеспечению безопасности.

В предыдущие годы в Ираке обострилось противостояние между различными общинами, в том числе вооруженная борьба шиитов с суннитами и преследование религиозных меньшинств.

За время войны в Ираке численность христианской общины страны резко сократилась. На ее членов постоянно нападали сторонники группировки «Исламское государство» (признана террористической и запрещена во многих странах мира), а также других радикальных суннитских формирований.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2201970-britanskaya-razvedka-predotvratila-v-2021-godu-pokushenie-na-papu-rimskogo-franciska/

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