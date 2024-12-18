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Индонезия вводит режим ЧП из-за сексуального насилия в отношении женщин и детей

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Девушка с флагом Индонезии
Девушка с флагом Индонезии. Иллюстративное фото: Elisa Susanti / Getty Images

Индонезийское правительство объявило чрезвычайное положение в стране в связи с сексуальным насилием над женщинами и детьми, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство Antara.

О чрезвычайном положении в стране, как сообщает местное издание, заявила министр по расширению прав и возможностей женщин и защите детей Арифа Фаузи.

"Мы объявляем чрезвычайное положение из-за сексуального насилия в отношении женщин и детей", - приводит ее слова индонезийское агентство.

Министр подчеркнула необходимость синергии и сотрудничества между министерствами и учреждениями для предотвращения и борьбы с насилием в отношении женщин и детей.

Отмечается, что решение проблем насилия в отношении женщин и детей имеет первостепенное значение, ведь женщины составляют почти половину населения страны, охватывая 49,42%, а дети - 31,6%.

Стоит отметить, что в Казахстане в прошлом году ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.

В апреле президент Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей. Ими были введены нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.

Позже стало известно, что в МВД Казахстана создадут особое подразделение по борьбе с бытовым насилием.

В сентябре сообщалось, что уровень семейно-бытового насилия возрос почти в 3 раза в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2201513-indoneziya-vvodit-chs-iz-za-seksualnogo-nasiliya-v-otnoshenii-zhenshchin-i-detey/

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