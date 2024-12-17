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Евросоюз расширил санкции против Беларуси

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Флаг Беларуси
Флаг Беларуси. Иллюстративное фото: Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Совет Евросоюза внес в черный список 26 человек и две компании Беларуси, всего же штрафные меры применены в отношении 287 физлиц, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как пишет издание, совет ЕС расширил санкции в отношении Беларуси, связанные с "проводимыми властями этой страны репрессиями в отношении политических оппонентов Александра Лукашенко". В черный список решено внести 26 физических лиц и два юридических лица.

Как пишет издание, ссылаясь на заявление Евросоюза, среди тех, в отношении кого применены санкции, судьи, вынесшие обвинительные приговоры по политическим делам, и руководства тюрем и СИЗО, в которых "политические заключенные содержатся в бесчеловечных условиях и подвергаются неприемлемым действиям".

Под санкции попали владельцы и руководители компаний, получающих выгоду от режима Лукашенко за счет различных привилегий и льгот, а также способствующих обходу санкций ЕС.

"ЕС солидарен с белорусским народом и непоколебимо поддерживает стремление белорусов к свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси как части мирной Европы", - подчеркнул Совет ЕС.

В общей сложности штрафные меры ЕС в отношении Беларуси введены в отношении 287 физических лиц и 39 юридических лиц.

Напомним, еще в июне Европейский союз ввел санкции против Беларуси, частично копирующие меры против России. Цель ограничений - борьба с обходом санкций против РФ. Санкции Евросоюза против Беларуси включают запрет на поставки отдельных товаров и технологий, оказание некоторых услуг и перевозку грузов по европейским странам на прицепах и полуприцепах, зарегистрированных в Беларуси.

Помимо этого, с 1 июля Евросоюз ввел запретительные тарифы на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Беларуси. На сайте Совета ЕС уточняется, что "постановление увеличивает пошлины на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Беларуси до такой степени, что на практике будет прекращен импорт этих продуктов".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2200952-es-rasshiril-sankcii-protiv-belarusi/

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