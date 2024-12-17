В США замечают загадочные беспилотники над военными объектами и аэропортами. Что о них известно

Американские власти решили отправить в Нью-Йорк систему обнаружения беспилотников после того, как над этим штатом и несколькими другими регионами США были обнаружены сразу несколько дронов неизвестного происхождения.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул решила обратиться за помощью к федеральным властям США после того, как на прошлой неделе из-за беспилотников была временно закрыта взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Стюарт в Нью-Йорке.

«В ответ на мои призывы о выделении дополнительных ресурсов наши федеральные партнеры направляют в Нью-Йорк систему обнаружения беспилотников», — написала Хочул в воскресенье на сайте X.

По ее словам, правительствам штатов необходимо предоставить больше полномочий, чтобы те смогли самостоятельно бороться с небольшими БПЛА.

Несмотря на опасения в связи с появлением дронов, ФБР не считает, что они несут серьезную угрозу.

Что известно о загадочных дронах и что может стоять за их появлением?

Где были обнаружены беспилотники?

За последнее время БПЛА были зафиксированы в нескольких американских штатах.

С 18 ноября над Нью-Джерси парили десятки беспилотных летательных аппаратов. Некоторые БПЛА были замечены вблизи «Арсенала Пикатинни» — секретной военно-исследовательской организации, а также рядом с полем для гольфа, принадлежащем избранному президенту Дональду Трампу в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси.

парили десятки беспилотных летательных аппаратов. Некоторые БПЛА были замечены вблизи «Арсенала Пикатинни» — секретной военно-исследовательской организации, а также рядом с полем для гольфа, принадлежащем избранному президенту Дональду Трампу в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси. Согласно сообщениям, в Нью-Йорке несколько беспилотников летали над Бронксом 12 декабря.

несколько беспилотников летали над Бронксом 12 декабря. В Огайо обнаружение беспилотников привело к закрытию базы ВВС «Райт-Паттерсон» примерно на час в пятницу вечером, сообщают местные СМИ.

обнаружение беспилотников привело к закрытию базы ВВС «Райт-Паттерсон» примерно на час в пятницу вечером, сообщают местные СМИ. В Коннектикуте полиция сообщила о появлении «подозрительных дронов», системы обнаружения БПЛА задействованы около городов Гротон и Нью-Лондон (там в числе прочего находится база американских подводных лодок и завод, задействованный в производстве субмарин).

полиция сообщила о появлении «подозрительных дронов», системы обнаружения БПЛА задействованы около городов Гротон и Нью-Лондон (там в числе прочего находится база американских подводных лодок и завод, задействованный в производстве субмарин). В Мэриленде бывший республиканский губернатор штата Ларри Хоган заявил, что видел «десятки» дронов над своим домом в городе Дэвидсонвил.

бывший республиканский губернатор штата Ларри Хоган заявил, что видел «десятки» дронов над своим домом в городе Дэвидсонвил. В Массачусетсе 14 декабря были арестованы двое мужчин после того, как они, предположительно, «управляли дронами, создавая опасность» около международного аэропорта Логан.

14 декабря были арестованы двое мужчин после того, как они, предположительно, «управляли дронами, создавая опасность» около международного аэропорта Логан. Множество беспилотников были также замечены в Пенсильвании , в том числе над городом Филадельфия.

, в том числе над городом Филадельфия. В октябре газета Wall Street Journal сообщила, что загадочные дроны в течение 17 дней были замечены над американскими военными объектами в Вирджинии.

В конце ноября беспилотники также были замечены за над тремя американскими авиабазами в Великобритании, британские источники в оборонном ведомстве сообщили Би-би-си, что в организации полетов подозревается другое государство.

В начале декабря дроны также обнаруживали над американской военной базой «Рамштайн» в Германии.

Что они собой представляют?

После брифинга, проведенного 11 декабря в Министерстве внутренней безопасности США, член собрания штата Нью-Джерси Доун Фантазия заявила, что эти беспилотники, по всей видимости, невозможно засечь при помощи традиционных методов.

Фантазия сказала, что летательные аппараты имеют диаметр до 1,8 метров, передвигаются с выключенными огнями и «действуют скоординированно».

В воскресенье министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что рост числа сообщений о беспилотниках может быт связан с тем, что в прошлом году федеральные законы начали разрешать полеты беспилотников в ночное время.

«Это может быть одной из причин того, что сейчас люди видят больше беспилотников, чем раньше», — отметил он.

Представляют ли они опасность?

В беседе с журналистами представители нескольких американских ведомств заявили, что нет никаких доказательств существования угрозы безопасности со стороны дронов.

«Я думаю, что реакция была несколько чрезмерной», — отметил один из сотрудников ФБР.

В воскресенье министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас сообщил ABC News, что ему неизвестно «о причастности других государств к [дронам], обнаруженным на северо-востоке». «И мы бдительно расследуем этот вопрос», — сказал он.

«Если появится какой-либо повод для озабоченности, если мы установим причастность других государств или преступную деятельность, мы расскажем об этом американскому народу», — добавил Майоркас.

Избранный президент Дональд Трамп предположил, что беспилотники не могли летать без ведома правительства. «Пусть общественность узнает, и немедленно, — написал он в своей социальной платформе Truth Social. — В противном случае сбивайте их».

Власти США, впрочем, не сообщали, что имеют отношение к запускам беспилотников.

Кроме того, сбивать дроны запрещают американские законы.

Откуда они прилетели?

Неясно, кто управлял этими БПЛА и кто мог стоять за их запуском.

Представитель республиканцев от штата Нью-Джерси Джефф Ван Дрю предположил, что беспилотники прибывают с иранского «материнского корабля» в Атлантике.

Однако демократ от штата Иллинойс Раджа Кришнамурти отметил, что существует «ненулевая» вероятность того, что к этому может быть причастен Китай.

Пентагон, Белый дом и Министерство внутренней безопасности США говорят, что объекты не имеют иностранного происхождения.

30 ноября власти США арестовали 39-летнего гражданина Китая Инь Пяо Чжоу по подозрению в том, что в тот же день он запустил беспилотный летательный аппарат и сфотографировал базу космических сил «Ванденберг», расположенную недалеко от Санта-Барбары.

Этого человека арестовали незадолго до того, как он пытался сел на самолет, вылетавший в Китай.

Однако нет никаких предположений о том, что этот инцидент имеет отношение к серии сообщений о беспилотниках на другом конце страны.