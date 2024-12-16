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Евросоюз принял 15-й пакет санкций против России: в список вошли чиновники КНДР

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Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза. Иллюстративное фото: pixabay.com

Евросоюз принял 15-й пакет антироссийских ограничительных мер в связи с "агрессивной войной России против Украины", передает NUR.KZ со ссылкой на Совет ЕС.

Совет сегодня принял 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер с целью дальнейшего ограничения возможностей России вести незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины, говорится на сайте Совета ЕС.

Эти меры направлены на борьбу с обходом санкций ЕС путем нанесения ударов по теневому флоту Путина и ослабления военно-промышленного комплекса России.

"Россия продолжает свою жестокую атаку на Украину и украинский народ. Этот пакет санкций является частью нашего ответа на ослабление военной машины России и тех, кто способствует этой войне, включая китайские компании.

Это показывает единство стран-членов ЕС в нашей постоянной поддержке Украины. Наш непосредственный приоритет — поставить Украину в максимально сильную позицию.

Мы будем рядом с украинским народом на всех фронтах: гуманитарном, экономическом, политическом, дипломатическом и военном. Не может быть никаких сомнений, что Украина победит", - сказала Кая Каллас, Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности.

В новый санкционный список входят 54 лица и 30 организаций, "ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

"Что касается отдельных лиц, то ЕС вводит санкции против военного подразделения, ответственного за удар по детской больнице "Охмадет" в Киеве, руководителей высшего звена ведущих компаний энергетического сектора, лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обман, а также двух высокопоставленных чиновников КНДР.

Что касается субъектов, то ЕС в первую очередь нацелился на российские оборонные компании и судоходные компании, отвечающие за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю, что обеспечивает важные доходы российскому правительству.

Он также включил в список химический завод, гражданскую российскую авиакомпанию, которая является важным поставщиком логистической поддержки для российских военных.

Впервые он вводит полномасштабные санкции (запрет на поездки, заморозка активов, запрет на предоставление экономических ресурсов) в отношении различных китайских субъектов, поставляющих компоненты беспилотников и микроэлектронные компоненты в поддержку агрессивной войны России против Украины", - сообщается на сайте Совета ЕС.

Напомним, в конце июня Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России. Помимо экспорта, импорта и энергетики, они затрагивают 27 судов "теневого флота" и 116 российских физических и юридических лиц. Так, СМИ уточняли, что в санкционный список Евросоюза попали российские звезды - Полина Гагарина, Ярослав Дронов, сценический псевдоним: Shaman, а также актер Иван Охлобыстин.

Предыдущий, 13-й пакет санкций Евросоюза против России, был утвержден в феврале этого года.

Как следует из справочной информации, ЕС вводит санкции против России после начала войны в Украине 24 февраля 2022 года, а также в ответ на незаконную аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Отмечается, что они дополняют меры, введенные против России с 2014 года в связи с аннексией Крыма и невыполнением Минских соглашений. Ограничения включают в себя индивидуальные, экономические санкции и визовые меры. К слову, первый пакет был введен 23 февраля 2022 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2200866-evrosoyuz-prinyal-15-y-paket-sankciy-protiv-rossii-v-spisok-voshli-chinovniki-kndr/

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