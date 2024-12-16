В Керченском проливе потерпели крушение два танкера с нефтепродуктами. Что известно

В Керченском проливе, между территорией России и аннексированным Крымом, потерпели крушение два нефтяных танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". На борту обоих судов находились 13 и 14 членов экипажа соответственно, по меньшей мере один человек погиб.

На кадрах, обнародованных российскими властями, видно, что один из танкеров, вероятно "Волгонефть 212", разломался на две части и сел на мель во время сильного шторма. При этом в воде видны нефтяные следы, однако пока нет точных данных о том, какое именно количество нефтепродуктов попало в море.

Известно, что на каждом из танкеров находилось около 4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Представители экстренных служб сообщили агентству ТАСС, что во время шторма у танкера "Волгонефть 212" "оторвало носовую часть" и инцидент произошел в 8 км от берега.

"В связи со сложными погодными условиями (сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов) судно получило повреждения и запросило помощь", — было сказано в сообщении МЧС России.

На борту "Волгонефти 212" находились 13 человек, один из них погиб, остальных удалось эвакуировать, сообщают экстренные службы.

По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, 11 моряков с "Волгонефти 212" госпитализированы в городскую больницу города Анапа, двое из них — в тяжелом состоянии.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что у всех пострадавших членов экипажа зафиксировано переохлаждение.

Второй танкер — "Волгонефть 239" — также получил повреждения и сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края, сообщает МЧС России.

Как именно было повреждено это судно, пока не сообщается.

На борту танкера продолжают оставаться 14 членов экипажа, экстренные службы поддерживают с ними связь, планируется эвакуация.

Во второй половине дня в воскресенье МЧС сообщило, что эвакуация экипажа танкера "Волгонефть 239" "приостановлена из-за непогоды", однако "на судне есть все необходимое для первоочередного жизнеобеспечения".

Судя по прогнозу погоды, о котором пишет агентство ТАСС, сильный ветер и волнение будут сохраняться в прибрежной зоне Черного моря около Краснодарского края еще в течение суток.

Судя по открытым источникам, длина "Волгонефти 212" составляет 136 метров, ширина — 16 метров. Судно было построено в 1969 году.

Длина «Волгонефти 239» — 132 метра, ширина — 17 метров, этот танкер построили в 1973 году.

Оба танкера ходили под российским флагом.

Разлив нефти

Российское федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) подтвердило, что в результате крушения двух танкеров "зафиксирован разлив нефтепродуктов".

Экологи из Greenpeace (в России организация признана нежелательной) сообщают, что если около 8 тыс. тонн нефтепродуктов с двух танкеров окажется в море, эта авария будет одной из крупнейших техногенных катастроф в акватории Черного моря.

"Любой разлив нефти или нефтепродуктов в этих водах может иметь серьезные последствия, — объяснил руководитель Исследовательских лабораторий Greenpeace Пол Джонсон. — Они зависят от преобладающих ветров и течений (которые в данный момент движутся на северо-восток) и в нынешних погодных условиях разлив будет очень трудно локализовать".

В Greenpeace призвали российские власти принять все усилия для смягчения воздействия происшествия на окружающую среду. Джонсон говорит, что "если корабли затонут, то существует риск долгосрочного попадания нефти и нефтепродуктов в воду".

Экологи напомнили, что в ноябре 2007 года в том же месте потерпел крушение другой танкер класса "Волгонефть", перевозивший 4800 тонн мазута. В результате авария привела к загрязнению десятков километров береговой линии по обе стороны пролива, отметили в Greenpeace.