Молдова вводит режим ЧП в сфере энергетики на фоне прекращения транзита российского газа через Украину

Парламент Молдовы проголосовал за предложенное правительством введение чрезвычайного положения в сфере энергетики.

Эта мера вызвана тем, что Украина планирует прекратить транзит российского газа в Европу, а Молдова — одна из восточноевропейских стран, зависящих от этого транзита.

Как заявил в пятницу премьер-министр Молдовы Дорин Речан, существуют риски полной остановки поставок газа в Приднестровье, откуда он потом поступает на всю территорию страны. Также может быть нарушена подача электроэнергии из Приднестровья на правую часть Днестра.

Чрезвычайное положение вводится на 60 дней, в течение которых, по словам правительства, оно должно обладать всеми необходимыми инструментами, чтобы предпринимать любые действия, продиктованные чрезвычайной ситуацией.

Ни планы Украины, ни шаг молдавского правительства особым сюрпризом не стали. Киев неоднократно заявлял, что не собирается продлевать транзитное соглашение с Россией, а молдавский кабинет еще в начале декабря предупредил, что режим ЧП может оказаться неизбежным.

Затянувшийся кризис

Власти Украины предупреждали, что прекратят транзит российских газа и нефти в Европу с 1 января 2025 года. Транзитное соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» было заключено в декабре 2019 года.

Срок его действия истекает 31 декабря 2024 года, и Киев не собирается его продлевать.

С 2022 года, несмотря на войну с Россией, Украина продолжала выполнять условия соглашения и обеспечивать транзит российского газа в Европу.

Но объемы поставок начали колебаться в зависимости от отношений России с той или иной страной.

Для Молдовы с начала октября 2022 года поставки российского газа сократились по меньшей мере наполовину, и уже в декабре, с началом зимы, страну захватил серьезный энергетический кризис.

Нехватка сырья сказалось на работе энергогенерирующего предприятия «МолдГРЭС» в Приднестровье, которое обеспечивало 70% электроэнергии в Молдове, но перестало справляться со своей задачей.

Остальные 30% Молдова получала из Украины, но ее инфраструктура оказалась почти полностью разрушена российскими ракетными обстрелами.

На короткий период в Молдове начались веерные отключения электричества, но если с этой проблемой удалось справиться, то тарифы на энергоносители для страны и счета обывателей начали расти гигантскими темпами.

Невыполненные обещания

Последний скачок цен на бытовые энергослуги произошел 1 декабря этого года сразу более чем на 30%.

В сентябре, еще до начала активной фазы предвыборной президентской кампании (выборы в Молдове прошли в два тура в октябре-ноябре) премьер-министр Молдовы Дорин Речан просил молдаван не верить слухам о дальнейших повышениях цен в энергосфере.

«Предвыборная кампания еще не началась, но мы все видим, как публичное пространство заполнилось ложной информацией о тарифах на газ и электроэнергию. Мы не знаем, как этой зимой будет развиваться ситуация на международном рынке. Но хочу вас заверить, что в этот отопительный сезон молдаване не будут платить по более высоким тарифам за газ и свет», — заявлял премьер.

5 декабря президент Молдовы Майя Санду подписала указ об увольнении министра энергетики Виктора Парликова из-за неспособности справиться с энергетическим кризисом.

Также, по настоянию Речана, в отставку ушли глава компании Energocom Виктор Бынзарь и член наблюдательного совета «МолдоваГаз» Сергей Тофилат.

В виду кризисной ситуации премьер-министр Дорин Речан временно взял на себя управление энергетической сферой Молдовы.

Экстренные меры в обход Приднестровья

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в пятницу дал понять, что кризисное развитие событий в стране предусматривалось, и экстренная закупка объемов газа производилась с лета этого года.

«АО „Молдовагаз" завершило на 100% приобретение объемов природного газа, необходимых для всего отопительного сезона октябрь 2024-март 2025 для правобережной части страны. Процесс был инициирован в июле текущего года, и успешно завершен 12 декабря 2024 года», — заявил Чебан.

По данным компании, основная часть объемов была приобретена на торговой платформе ООО «Румынская товарная биржа (Romanian Commodities Exchange) BRM EST».

Любопытно, что, согласно заявлению Чебана, закупленные объемы предназначаются для жителей правого берега Днестра, то есть для территории Молдовы. Встает вопрос, как будет зимовать Приднестровье, расположенное на левом берегу.

Де-юре Приднестровье является частью Республики Молдова, но де-факто считает себя независимым регионом с сильными пророссийскими настроениями.

Вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Олег Серебрян предупреждает, что Приднестровье оказалось в очень сложной ситуации.

Во-первых, по его словам, экспорт на правый берег электроэнергии, вырабатываемой Дубоссарской ГЭС (Приднестровье) из российского сырья, составлял значительную часть приднестровского бюджета.

Прекращение транзита российского газа будет означать простой ГЭС, что лишит регион не только статьи дохода, но и достаточных объемов тепла и электричества.

Во-вторых, судя по заявлению главы «Молдовагаза», Кишинев не позаботился о жителях левобережья, готовясь к зимнему сезону.

Серебрян выразил надежду, что Россия не прекратит полностью поставки газа в регион.

«[…]Я не вижу логики в полной остановке поставок, включая Приднестровский регион. Теоретически возможно, что Россия будет поставлять газ только для потребления в регионе, но политически это сложно. Тирасполю придется выбирать: умереть от голода или от холода.[…]», — заявил в пятницу вице-премьер по реинтеграции.