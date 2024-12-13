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Новости русской службы Би-би-си

Макрон назначил Франсуа Байру премьером после падения правительства Барнье

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Франсуа Байру
Франсуа Байру. Фото: Corbis / Corbis via Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил на пост премьер-министра Франсуа Байру — политика со стажем и автора множества исторических книг. Байру — сторонник Макрона и лидер центристской партии "Демократическое движение".

Макрон объявил о назначении нового премьера после консультаций с представителями политических сил. 4 декабря парламент проголосовал за вотум недоверия предыдущему правительству Мишеля Барнье, и оно оказалось обязано уйти в отставку, проработав неполные три месяца.

Пока неясно, сможет ли новый премьер заручиться доверием депутатов. Досрочные выборы, прошедшие летом, привели к тому, что ни у одной из партий нет явного большинства.

Первоочередная задача нового премьера будет заключаться в том, чтобы добиться одобрения бюджета на 2025 год у глубоко расколотого Национального собрания.

Как пишет французская пресса, новому правительству будет крайне сложно балансировать между правыми и левыми, и не факт, что при таких условиях оно сможет долго удержаться на плаву.

Правительство Барнье сохранялось до тех пор, пока третий по численности в Национальном собрании ультраправый блок во главе с Марин Ле Пен был готов воздерживаться при голосовании за вотум недоверия. Когда Ле Пен изменила свою позицию, голосов ее соратников и левого блока в сумме с избытком хватило, чтобы правительство рухнуло.

Продолжающийся правительственный кризис во Франции подробно анализируется здесь.

Ревностный католик из крестьянской семьи

За свою карьеру Франсуа Байру занимал две министерские должности: в 1993-1997 гг. был министром образования, в 2017 году — министром юстиции.

Но министром юстиции он проработал всего месяц, после чего сам отказался от поста.

Байру выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 2002, 2007 и 2012 годов, но серьезной конкуренции соперникам не составил.

Франсуа Байру 73 года, он родился в семье небогатого фермера, с детства увлекался книгами и после окончания школы уехал в университет Бордо изучать французскую литературу.

Байру является автором многих исторических трудов, в том числе биографии французского короля Генриха IV.

Он женат, у него шестеро детей и двенадцать внуков, и он часто подчеркивает, что является верующим и практикующим католиком.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2200361-makron-naznachil-fransua-bayru-premerom-posle-padeniya-pravitelstva-barne/

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