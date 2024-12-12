Глава ФБР уйдет в отставку до инаугурации Трампа

Кристофер Рэй покинет пост директора американской спецслужбы досрочно, его полномочия истекают в 2027 году. Трамп ранее уже назвал своего кандидата на этот пост, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Глава ФБР Кристофер Рэй уйдет в отставку в январе, до того как Дональд Трамп вступит в должность президента США. Об этом Рэй, как пишет издание, сказал сотрудникам бюро.

Отмечается, что по крайней мере до апреля руководить ФБР будет заместитель директора Пол Эббейт, который после этого уйдет на пенсию.

Кристофер Рэй возглавлял ФБР с августа 2017 года, до окончания его полномочий оставалось еще три года. На период его полномочий пришлись в том числе дела о массовой стрельбе, расследования в конгрессе и две попытки убийства Трампа. При этом тогда ФБР вело и расследования в отношении республиканца, в том числе проводило обыски в его поместье Мар-а-Лаго в рамках дела о предполагаемом сговоре Трампа с Россией, который подтвердить не удалось.

Трамп в недавнем интервью NBC припомнил обыски в своем доме, отметив, что в связи с этим не может «быть в восторге» от Рэя.

Трамп ранее выдвинул на должность главы ФБР своего советника Кэша Пателя. Пателю 44 года, он сын индийских иммигрантов, его отец работал финансовым директором в авиационной компании. Патель получил степень бакалавра в области уголовного правосудия и истории в Университете Ричмонда и окончил юридический факультет Университета Пейс в 2005 году.