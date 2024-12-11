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ООН: Глобальная индустрия туризма восстановилась до уровня, наблюдаемого до пандемии

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Мужчина с рюкзаком на фоне города и моря
Мужчина с рюкзаком. Иллюстративное фото: pexels.com

Глобальная индустрия туризма, по данным Управления ООН по туризму, достигла допандемийного уровня. Особенно сильно уровень туризма вырос на Ближнем Востоке, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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За первые девять месяцев 2024 года число международных прибытий составило 98% от показателей аналогичного периода 2019 года. Ожидается, что оставшийся разрыв в 2% будет устранен до конца года, символизируя начало новой эры роста.

Особенно выделяется Ближний Восток, где количество международных туристов за этот период увеличилось на 29% по сравнению с допандемийными показателями, благодаря существенному росту турпотока в Катар (+141%) и Саудовскую Аравию (+61%). Африка и Европа также превзошли свои прежние достижения, показав прирост на 6% и 1% соответственно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2198846-oon-globalnaya-industriya-turizma-vosstanovilas-do-urovnya-nablyudaemogo-do-pandemii/

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