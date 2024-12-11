ООН: Глобальная индустрия туризма восстановилась до уровня, наблюдаемого до пандемии

Глобальная индустрия туризма, по данным Управления ООН по туризму, достигла допандемийного уровня. Особенно сильно уровень туризма вырос на Ближнем Востоке, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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За первые девять месяцев 2024 года число международных прибытий составило 98% от показателей аналогичного периода 2019 года. Ожидается, что оставшийся разрыв в 2% будет устранен до конца года, символизируя начало новой эры роста.

Особенно выделяется Ближний Восток, где количество международных туристов за этот период увеличилось на 29% по сравнению с допандемийными показателями, благодаря существенному росту турпотока в Катар (+141%) и Саудовскую Аравию (+61%). Африка и Европа также превзошли свои прежние достижения, показав прирост на 6% и 1% соответственно.