Израиль продолжает удары по "важным военным объектам" в Сирии, атакованы ее военные корабли

Сирийские источники сообщают, что боевые самолеты Израиля нанесли десятки ударов по всей Сирии, в том числе в столице Дамаске, где утром во вторник прозвучали взрывы. Министр обороны Израиля заявил, что израильский флот нанес удары по сирийскому, а армия получила приказ создать демилитаризованную буферную зону возле границы.

Как передают корреспонденты AFP, утром во вторник в Дамаске были слышны громкие взрывы. На фотографиях агентства видны столбы дыма, поднимающиеся в центре сирийской столицы.

Базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о более чем 100 ударах с утра вторника.

Всего, по данным организации, за последние двое суток Израиль нанес около 250 авиаударов по сирийской территории с целью уничтожения военного потенциала свергнутого режима Башара Асада.

В своем заявлении SOHR утверждает, что в результате налетов были «уничтожены самые важные военные объекты в Сирии» — включая аэропорты, авиационные эскадрильи, радары, сигнальные станции, склады оружия и боеприпасов, научно-исследовательские центры, системы ПВО и военные корабли в портовом городе Латакия на северо-западе страны.

Авианалеты, начавшиеся на рассвете в воскресенье, охватили все части Сирии, отмечает мониторинговый проект. Накануне SOHR утверждал, что серия израильских авиаударов была направлена ​​на военные объекты в нескольких сирийских регионах, включая Дамаск.

В выходные сирийские повстанцы во главе с исламисткой группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация объявлена террористической и запрещена в России) взяли власть в свои руки, захватив Дамаск. Асад бежал в Россию, президент этой страны Владимир Путин решил предоставить ему убежище.

Удары по флоту и новая буферная зона

Министр обороны Израиля Исраэль Кац во вторник подтвердил ранее появившиеся сообщения о том, что Израиль нанес удары по сирийскому флоту.

«Флот [Израиля] прошлой ночью с большим успехом провел операцию по уничтожению сирийского флота», — цитирует министра агентство AFP.

По данным из открытых источников, сирийский флот состоял в основном из ракетных и патрульных катеров и минных тральщиков; кроме того, морские силы Асада включали два фрегата. Все ли они уничтожены, пока неясно.

Министр Кац после визита на морскую базу в Хайфе заявил, что вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) создать зону безопасности на сирийской территории у границы с Израилем.

«Вместе с премьер-министром я поручил ЦАХАЛ создать в южной Сирии стерильную защитную зону, свободную от оружия и террористических угроз, без постоянного присутствия Израиля», — сказал Исраэль Кац.

Израильская армия, реагируя на крушение режима Асада, вошла в демилитаризованную буферную зону, созданную возле оккупированных Голанских высот после войны 1973 года, а также заняла несколько отдельных позиций вне ее. Израиль заверяет, что старается таким образом обезопасить себя от появления в приграничной зоне «террористических группировок».

Данные об ударах по военным базам

Вечером в понедельник агентство Reuters сообщало, что израильские самолеты атаковали по меньшей мере три крупные авиабазы ​​сирийской армии, на которых размещались десятки вертолетов и самолетов.

Два источника агентства в сирийских силах безопасности рассказали, что целью ударов стали авиабаза Камишли на северо-востоке Сирии, база Шиншар в сельской местности провинции Хомс и аэродром к юго-западу от Дамаска.

Было также нанесено несколько ударов по исследовательскому центру на окраине Дамаска и центру радиоэлектронной борьбы, утверждали собеседники Reuters. Кроме того, в понедельник источники агентства сообщали об ударе по системе ПВО рядом с портовым городом Латакия.

В воскресенье, когда повстанцы взяли Дамаск, Израиль нанес три авиаудара по сирийской столице — по комплексу безопасности и правительственному исследовательскому центру, который в прошлом использовался Ираном для разработки ракет, рассказывали собеседники Reuters.

Кроме того, Израиль в воскресенье атаковал цели на юго-западе Сирии, включая авиабазу Халхала к северу от города Эс-Сувейда, утверждали источники.

Израильтяне наносят удары по связанным с Ираном целям в Сирии в течение многих лет, свои атаки они усилили после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не сообщала об ударах. Израиль при этом заявляет, что предпринимает усилия, чтобы предотвратить попадание оружия «в руки экстремистов».

Наземная операция Израиля на Голанских высотах

Израильские военные ранее заявили, что 210-я дивизия ЦАХАЛ, которая дислоцирована в приграничной зоне около Голанских высот, продолжает проводить то, что они называют «оборонительными операциями» вдоль границы с Сирией.

В заявлении ЦАХАЛ говорилось, что силы дивизии с вечера воскресенья начали «упреждающие действия», которые, по мнению израильтян, должны обеспечить безопасность жителей Голанских высот в свете внутренней ситуации в Сирии.

Власти Израиля заявляют о намерении «укрепить оборону и защитить регион от любых потенциальных угроз». В понедельник глава МИД Израиля Гидеон Саар говорил, что Израиль озабочен защитой своих граждан.

«Вот почему мы атакуем стратегические системы вооружений, такие как, например, оставшееся химическое оружие или ракеты большой дальности и ракеты, чтобы они не попали в руки экстремистов», — сказал министр.

В ООН назвали продвижение израильских сил даже внутри буферной зоны на оккупированных сирийских Голанских высотах нарушением соглашения о разъединении, заключенного между Израилем и Сирией в 1974 году. Вскоре после падения режима Асада премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это соглашение больше не действует.

Израиль оккупировал часть сирийских Голанских высот во время Шестидневной войны в 1967 году, после чего было достигнуто соглашение о создании демилитаризованной буферной зоны под контролем ООН.