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В США задержали подозреваемого в убийстве главы крупнейшей частной страховой компании

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Луиджи Манджионе
Луиджи Манджионе. Фото: Altoona Police Department via Getty Images

В Соединенных Штатах задержали подозреваемого в убийстве крупнейшей в стране частной страховой компании UnitedHealthcare. Мужчине был предъявлен ряд обвинений.

Луиджи Манджионе, который подозревается в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, был арестован в понедельник утром в Алтуне, штат Пенсильвания, в ресторане McDonalds. Полицию вызвал один из сотрудников, передает CNN.

При 26-летнем мужчине обнаружили несколько поддельных удостоверений личности и напечатанный на 3D-принтере пистолет с глушителем.

Манджионе предъявили обвинения в убийстве и еще по четырем пунктам, включая подделку документов и незаконное владение огнестрельным оружием.

По словам правоохранителей, подозреваемый находился в штате несколько дней. А когда полицейские спросили его, был ли он недавно в Нью-Йорке, тот "заметно занервничал".

Манджионе поместили под стражу, во время своего первого судебного заседания в Холлидейсбурге он не признал вину.

Напомним, что Брайан Томпсон, главный исполнительный директор UnitedHealthcare, был убит в среду в Нью-Йорке у отеля Hilton на Манхэттене, куда прибыл на конференцию. Он получил ранения в спину и ногу.

По информации BBC, Томпсон был назначен главным исполнительным директором UnitedHealthcare в апреле 2021 года. UnitedHealthcare - крупнейшая частная страховая компания в США.

Также издание уточняет, что на гильзах, обнаруженных на месте преступления, было написано "отрицать", "защищаться", "опровергать". Отмечается, что эти слова активно используют страховые компании США для избежания выплат и увеличения прибыли.

Многие американские граждане открыто критиковали систему здравоохранения. Вдова Томпсона, Полетт, рассказала, что он часто получал угрозы и гневные письма, будучи главой UnitedHealthcare.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2198249-v-ssha-zaderzhali-podozrevaemogo-v-ubiystve-glavy-krupneyshey-chastnoy-strahovoy-kompanii/

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