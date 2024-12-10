Великобритания вслед за США объявила о приостановке всех программ помощи Грузии

Великобритания приостанавливает все программы поддержки Грузии и ограничит оборонное сотрудничество с правительством этой страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми.

Соответствующее решение было принято из-за насилия по отношению к протестующим и журналистам со стороны грузинских властей, объяснил он.

"В свете происходящих событий Великобритания немедленно приостановит всю программную поддержку правительства Грузии, ограничит сотрудничество в области обороны и взаимодействие с представителями правительства "Грузинской мечты", — приводит его слова посольство Великобритании в Тбилиси.

Власти Британии не намерены возобновлять сотрудничество, пока Грузия не вернется к "европейским демократическим нормам и свободам". Великобритания также продолжит поддерживать граждан Грузии "в их праве выбирать будущее своей страны".