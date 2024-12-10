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Великобритания вслед за США объявила о приостановке всех программ помощи Грузии

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Протесты в Грузии
Протесты в Грузии. Фото: Vano Shlamov/Getty Images

Великобритания приостанавливает все программы поддержки Грузии и ограничит оборонное сотрудничество с правительством этой страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми.

Соответствующее решение было принято из-за насилия по отношению к протестующим и журналистам со стороны грузинских властей, объяснил он.

"В свете происходящих событий Великобритания немедленно приостановит всю программную поддержку правительства Грузии, ограничит сотрудничество в области обороны и взаимодействие с представителями правительства "Грузинской мечты", — приводит его слова посольство Великобритании в Тбилиси.

Власти Британии не намерены возобновлять сотрудничество, пока Грузия не вернется к "европейским демократическим нормам и свободам". Великобритания также продолжит поддерживать граждан Грузии "в их праве выбирать будущее своей страны".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2198222-velikobritaniya-vsled-za-ssha-obyavila-o-priostanovke-vseh-programm-pomoshchi-gruzii/

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