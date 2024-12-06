Российские депутаты потребовали от Кадырова извинений

Депутаты Красноярского края России потребовали от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова извинений перед главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

"Меня возмущает то, что глава региона позволяет себе "указывать на место" председателю Следственного Комитета РФ Александру Ивановичу Бастрыкину. Он защищает нас, нашу страну. Мы должны защищать его. (...) Поэтому #кадыровизвинись", - пишет депутат Сергей Кусмаков в Telegram.

Его поддержал другой депутат Красноярского края Сергей Климов.

"Никто не имеет права указывать Александру Ивановичу, что делать, кроме президента! Бастрыкина в обиду не дадим. Так что #КадыровИзвинись", - пишет он.

Недавно, как поясняет "Грозный Информ", Кадыров раскритиковал главу СК РФ Александра Бастрыкина и министра внутренних дел страны Владимира Колокольцева, комментируя уголовное дело в отношении 14-летнего уроженца Чечни Муслима Мурдиева. Юноша оказался в центре уголовного дела.

"Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы - все представители и лично я в том числе. Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым - сидят не на своих местах", - заявил Кадыров.

Уголовное дело в отношении подростка расследуется в ГСУ СК России по Москве. Мальчику предъявили обвинение по четырем эпизодам преступлений, он уже семь месяцев находится под домашним арестом. Его обвинили в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия к гражданам с группой лиц по сговору.

Вместе с Мурдиевым обвиняемыми выступают еще четверо.

Сам мальчик утверждает, что заступился за товарища, на которого напали.

Напомним, летом этого года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости менять миграционную политику страны.

При этом он поинтересовался, когда Госдума примет соответствующие законы, назвав ее "государственной дурой".

На его слова отреагировал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, заявив, что Бастрыкин "оскорбил народ". Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что глава Следкома России никого не хотел оскорблять, а фраза была вырвана из контекста.