Люди гибнут от неизвестной болезни в Конго

Десятки жизней унесла неизвестная болезнь в Конго, заявили в местном Минздраве. По данным некоторых СМИ, число жертв уже приближается к 150.

Минздрав Конго на днях заявил о 79 жертвах неизвестной болезни и 376 заболевших, пишет NBC News.

В ведомстве сообщил о таких симптомах, как высокая температура, головная боль, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание и анемия.

Также в Минздраве добавили, что останки людей, умерших от похожих симптомов, не должны обрабатываться без участия уполномоченных органов здравоохранения, и попросило людей сообщать о любых подозрительных заболеваниях или необычных смертях.

Граждан призвали избегать мест массового скопления людей, а также соблюдать гигиену.

В ВОЗ сообщили, что в курсе происходящего - в Конго направили группу специалистов.

Также Центр по контролю и профилактике заболеваний США, имеющий представительство в Конго, сообщил, что оказывает техническую помощь группе быстрого реагирования, направленной местным центром по чрезвычайным ситуациям.

Тем временем некоторые СМИ со ссылкой на власти Конго пишут, что число жертв дошло до 143.

Стоит отметить, что несколько месяцев назад в соседствующей с Конго Руанде была зафиксирована вспышка вируса Марбург. Тогда в ВОЗ заявляли о высоком риске эпидемии данной болезни, в том числе на региональном уровне.

Несколько случаев были выявлены в европейских странах - все они были связаны с поездкой в Руанду.

В октябре в Казахстане из-за ситуации с вирусом Марбург был введен усиленный контроль.

Кроме того, казахстанцев, выезжающих в страны, где зафиксирован вирус, призвали соблюдать меры эпидбезопасности.