Макрон заявил, что останется на посту президента до 2027 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что останется на посту президента до конца полномочий в 2027 году, передает NUR.KZ со ссылкой на местный телеканал BFM TV.

В своем обращении к нации в четверг Макрон заявил, что, несмотря на звучащие во Франции требования о его отставке, он был избран на "пятилетний мандат" (истекает в 2027 году), который он намерен осуществлять "полностью до его окончания".

Вместе с тем лидер Франции обвинил депутатов парламента, подписавших вотум недоверия правительству Мишеля Барнье, в "стремлении к беспорядкам".

Он поблагодарил уходящего в отставку премьера Барнье и объявил, что назначит нового главу правительства в ближайшие дни.

На днях стало известно, что во Франции депутаты левой коалиции "Новый народный фронт" и крайне правой партии "Национальное объединение" поставили на голосование вопрос о вотуме недоверия правительству.

Как писало Deutsche Welle, причиной тому стало решение премьера Барнье утвердить закон о бюджете системы социального страхования на 2025 год в предложенной правительством версии без обсуждения и голосования в парламенте.

Как отмечало издание РБК, это второй подобный случай с 1962 года, когда в отставку было отправлено правительство Жоржа Помпиду.

Макрон назначил Барнье премьер-министром в сентябре этого года – спустя два месяца после внеочередных выборов, на которых его собственный центристский альянс потерял места в парламенте, а правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен и альянс левых партий не смогли получить абсолютного большинства и самостоятельно сформировать правительство.

В сентябре этого года, напомним, левая партия "Неподчинившаяся Франция" инициировала процедуру импичмента Макрона. Однако спустя около месяца в нижней палате французского парламента выдвинутое предложение было отклонено большинством голосов.