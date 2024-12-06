Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Макрон заявил, что останется на посту президента до 2027 года

Опубликовано:

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / AFP via Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что останется на посту президента до конца полномочий в 2027 году, передает NUR.KZ со ссылкой на местный телеканал BFM TV.

В своем обращении к нации в четверг Макрон заявил, что, несмотря на звучащие во Франции требования о его отставке, он был избран на "пятилетний мандат" (истекает в 2027 году), который он намерен осуществлять "полностью до его окончания".

Вместе с тем лидер Франции обвинил депутатов парламента, подписавших вотум недоверия правительству Мишеля Барнье, в "стремлении к беспорядкам".

Он поблагодарил уходящего в отставку премьера Барнье и объявил, что назначит нового главу правительства в ближайшие дни.

На днях стало известно, что во Франции депутаты левой коалиции "Новый народный фронт" и крайне правой партии "Национальное объединение" поставили на голосование вопрос о вотуме недоверия правительству.

Как писало Deutsche Welle, причиной тому стало решение премьера Барнье утвердить закон о бюджете системы социального страхования на 2025 год в предложенной правительством версии без обсуждения и голосования в парламенте.

Как отмечало издание РБК, это второй подобный случай с 1962 года, когда в отставку было отправлено правительство Жоржа Помпиду.

Макрон назначил Барнье премьер-министром в сентябре этого года – спустя два месяца после внеочередных выборов, на которых его собственный центристский альянс потерял места в парламенте, а правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен и альянс левых партий не смогли получить абсолютного большинства и самостоятельно сформировать правительство.

В сентябре этого года, напомним, левая партия "Неподчинившаяся Франция" инициировала процедуру импичмента Макрона. Однако спустя около месяца в нижней палате французского парламента выдвинутое предложение было отклонено большинством голосов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2196861-makron-zayavil-chto-ostanetsya-na-postu-prezidenta-do-2027-goda/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie