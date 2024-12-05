Редкая скрипка Страдивари может быть продана на аукционе за рекордную сумму в феврале

Редкая скрипка, изготовленная легендарным мастером Антонио Страдивари, будет выставлена на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке 7 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Оценочная стоимость скрипки составляет от 12 до 18 млн долларов, что может стать новым рекордом для музыкальных инструментов, проданных на аукционе.

Скрипка принадлежала венгерскому скрипачу Йозефу Иоахиму, одному из самых влиятельных музыкантов XIX века. В 1879 году Иоахим использовал этот инструмент во время исполнения знаменитого концерта для скрипки с оркестром ре мажор своего друга Иоганнеса Брамса. Это произведение стало одним из самых знаковых в истории классической музыки.

Если скрипка будет продана в верхнем диапазоне своей оценки, она превзойдет предыдущий рекорд, установленный в 2011 году: тогда скрипка Lady Blunt Stradivarius была продана за 15,9 млн долларов. Представители Sotheby's подчеркивают, что инструмент находится в безупречном состоянии и готов к использованию профессиональными музыкантами.