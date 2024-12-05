"Москва хвалит эту власть": Зеленский анонсировал санкции против Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке "правого ответа" на действия властей Грузии, отложивших вопрос вступления в ЕС, передает NUR.KZ со ссылкой на "Европейскую правду".

Соответствующее заявление глава Украины сделал в своем вечернем обращении.

Зеленский заявил, что "сегодняшняя власть в Грузии толкает страну на очевидную зависимость от России", подчеркнув, что эта проблема касается не только самой Грузии.

"Это просто позорно, на какие вещи они (власти Грузии – прим. ред.) идут сейчас против своего же народа. И когда Москва хвалит эту власть Грузии, это четко определяет, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии", – считает Зеленский.

Он анонсировал, что Киев готовит "юридическую реакцию" и совместно с партнерами по конкретным действиям.

"Поручил подготовить соответствующие санкционные решения", – уточнил украинский президент.

Напомним, акции протеста начались 28 ноября около штаба правящей партии "Грузинская мечта", затем протестующие сместились на проспект Руставели и подошли к зданию парламента. На месте начались столкновения с полицией.

Протесты продолжились и 29 ноября. Поздно вечером 30 ноября в здании парламента Грузии в центре Тбилиси произошел пожар, демонстранты закидывали окна камнями. Сообщалось, что разгромлены почти полсотни комнат в здании парламента.

Вчера сообщалось, что в результате протестов ранения получили больше 140 сотрудников правоохранительных органов, были задержаны около 300 человек.

Поводом для начала протестных акций в Тбилиси и других городах Грузии, в том числе в Батуми и Кутаиси, стало решение властей страны снять с повестки дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве до конца 2028 года.