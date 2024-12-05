Правительство Франции впервые за 60 лет рухнуло

Парламент Франции проголосовал за вотум недоверия кабмину Мишеля Барнье. Последний раз правительство республики уходило в отставку таким образом более 60 лет назад, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, 4 декабря Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) проголосовало за вотум недоверия кабмину Мишеля Барнье.

На рассмотрение были внесены сразу два предложения — от ультраправой партии "Национальное объединение" (RN) и левого "Нового народного фронта" (NFP). Инициативу NFP поддержал 331 депутат (для вотума недоверия требовалась поддержка не менее 288 из 577 депутатов Нацсобрания).

Теперь президент Эмманюэль Макрон будет вынужден принять отставку Барнье (хоть и с возможностью его переизбрания), а Францией вновь будет управлять временное правительство.

Новые досрочные парламентские выборы президент, согласно Конституции, может назначить только через год после последних выборов, которые прошли в июле. Это второй подобный случай с 1962 года, когда в отставку было отправлено правительство Жоржа Помпиду.

Напомним, поводом для вынесения вотума недоверия стали разногласия между политическими силами страны, возникшие в ходе согласования бюджета на 2025 год. С целью сокращения бюджетного дефицита кабмин Барнье предложил урезать расходные статьи на 40 млрд евро, а также повысить налоги для крупных корпораций и состоятельных французов (это должно было принести казне еще 20 млрд евро). Однако против ряда его предложений выступила ультраправая RN, пригрозив вотумом недоверия.

Несмотря на ряд компромиссов, на которые пришлось пойти Барнье, RN не удовлетворил окончательный вариант законопроекта.

В результате 2 декабря премьер-министр принял решение применить статью 49.3 Конституции, чтобы обойти голосование по проекту в нижней палате парламента. В ответ фракции RN и левого "Нового народного фронта", располагающие совместно более чем половиной мест, пообещали объявить вотум недоверия правительству.

Перед голосованием у лидеров каждой из политических сил была возможность обратиться к парламенту с речью. В том числе выступил и Барнье, отметив, что проблемы, связанные с бюджетным дефицитом, не исчезнут "по волшебству" из-за вотума недоверия.

"Я не могу принять тот факт, что институциональная дестабилизация может быть той целью, которая объединит большинство депутатов", — заметил премьер, пытаясь призвать оппозицию отказаться от протеста.