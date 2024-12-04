Топ-менеджера крупнейшей страховой компании США застрелили на улице в Нью-Йорке

Сегодня утром в Нью-Йорке неизвестный мужчина в маске несколько раз выстрелил в гендиректора страхового подразделения UnitedHealth. Пострадавший скончался в больнице, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте New York Post, по информации полиции, 50-летний Брайан Томпсон находился в отеле около 6:46 утра, прибыв заранее на конференцию, когда мужчина в маске, предположительно ожидавший генерального директора, несколько раз выстрелил в него, а затем скрылся на велосипеде.

Раненого в критическом состоянии доставили в больницу, где позже он скончался.

Мэр Нью-Йорка на пресс-конференции по этому случаю высказал предположение, что убийство было преднамеренным и спланированным.

Представители компании UnitedHealth в свою очередь сообщили, что в отеле была запланирована конференция, в которой должен был принимать участие и Томпсон, который проработал в UnitedHealth последние 20 лет.

Напомним, ранее в ноябре в США заявили, что Иран заказал убийство Дональда Трампа. Соответствующее заявление сделал генпрокурор Меррик Гарланд. По его словам, убийство Трампа готовилось по заказу Ирана. Занимавшемуся организацией преступления агенту Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фархаду Шакери заочно предъявлены обвинения.

Также напомним, 13 июля в бывшего главу США и тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа выстрелили во время выступления в штате Пенсильвания. Его ранили. Выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи. Нападавшего на месте застрелили сотрудники Секретной службы. При этом сообщалось, что один из участников встречи погиб, а еще двое получили тяжелые ранения.

Второе покушение произошло в сентябре - рядом с гольф-клубом, где кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп играл в гольф, прозвучали выстрелы. Трамп был в нескольких сотнях метров от места стрельбы.

В октябре в Калифорнии заявили о предотвращении третьей попытки покушения на Дональда Трампа – мужчину с оружием в автомобиле задержали перед местом проведения выступления политика.

Вне ситуации с президентскими выборами не менее четырех человек погибли и еще девять получили ранения в результате стрельбы в школе Апалачи в американском штате Джорджия в сентябре. Также в начале января при стрельбе в американской школе в штате Айова погиб один человек.

А в прошлом октябре в городе Льюистон в США неизвестные открыли стрельбу сразу в трех местах. Сообщалось по меньшей мере о 22 погибших и около 60 раненых.