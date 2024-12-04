Падение астероида в Якутии попало на видео

В Якутии, России, на камеры попало падение астероида. Точное его место падения не определено, предполагается, что он сгорел, не долетев до Земли, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ученые ранее прогнозировали падение астероида.

Европейское космическое агентство (ЕКА) оценивало диаметр небесного тела в 70 см. Точное место падения не называется, однако большая часть астероидов такого размера не достигают поверхности Земли и взрываются в атмосфере.

"К счастью, астероид прошел над атмосферой. Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена. Жители Олекминского и Ленского районов этой ночью могли наблюдать кометоподобный хвост и вспышки", — сообщили в якутском управлении МЧС.

Алан Фицсиммонс из Королевского университета Белфаста в Великобритании отмечал, что объект такого размера не представляет опасности для людей, находящихся на Земле.

"Он небольшой, но все равно будет довольно впечатляющим. Над местом падения будет темно, и на несколько сотен километров вокруг будет виден очень яркий огненный шар в небе", — предсказывал астроном.

Согласно данным Большой российской энциклопедии, астероиды - это небесные тела, движущиеся вокруг Солнца по эллиптическим орбитам и отличающиеся от больших планет малыми размерами.

Первый астероид был обнаружен на обсерватории в Палермо (Сицилия) в 1801 году.

Астероиды образовались, по-видимому, при последовательном дроблении немногочисленных (до нескольких десятков) более крупных первичных тел, возникших в процессе эволюции протопланетного вещества одновременно с большими планетами.

Напомним, в сентябре астероид 2024 RW1 диаметром около 1,5 метра вошел в атмосферу Земли над Филиппинами. Его падение также запечатлели на видео.

А несколько лет назад над Камчаткой в атмосфере Земли произошло разрушение метеорита. Видео с необычным явлением стало распространяться в соцсетях.