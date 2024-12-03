Трамп заявил, что поедет на открытие Нотр-Дам де Пари после реставрации

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем визите в Париж, где он собирается посетить открытие Нотр-Дам де Пари после реставрации, передает NUR.KZ.

Заявление политик сделал в своей социальной сети Truth Social.

"Для меня большая честь сообщить, что в субботу я отправлюсь в Париж, чтобы присутствовать на открытии величественного собора Нотр-Дам, который был полностью восстановлен после разрушительного пожара пять лет назад", - написал Трамп.

Избранный президент США также добавил, что французский лидер Макрон проделал огромную работу, чтобы собор был восстановлен в полном объеме.

"Это будет особенный день для всех!" - заявил Трамп.

Напомним, 15 апреля 2019 года парижский собор Нотр-Дам охватил пожар – с ним боролись больше девяти часов, пламя уничтожило крышу, часы и шпиль, а также деревянные элементы конструкции. При тушении серьезно пострадал один пожарный.

Спустя несколько дней полицейские Парижа предположили, что пожар в соборе Парижской Богоматери мог произойти из-за короткого замыкания.

В июле 2022 года министр культуры Франции Рима Абдул-Малак сообщила, что собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) откроется для посетителей уже в 2024 году.

В конце прошлой недели президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Собор Парижской Богоматери в Париже перед его открытием после реставрации.