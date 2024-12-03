Трамп заявил, что поедет на открытие Нотр-Дам де Пари после реставрации
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем визите в Париж, где он собирается посетить открытие Нотр-Дам де Пари после реставрации, передает NUR.KZ.
Заявление политик сделал в своей социальной сети Truth Social.
"Для меня большая честь сообщить, что в субботу я отправлюсь в Париж, чтобы присутствовать на открытии величественного собора Нотр-Дам, который был полностью восстановлен после разрушительного пожара пять лет назад", - написал Трамп.
Избранный президент США также добавил, что французский лидер Макрон проделал огромную работу, чтобы собор был восстановлен в полном объеме.
"Это будет особенный день для всех!" - заявил Трамп.
Напомним, 15 апреля 2019 года парижский собор Нотр-Дам охватил пожар – с ним боролись больше девяти часов, пламя уничтожило крышу, часы и шпиль, а также деревянные элементы конструкции. При тушении серьезно пострадал один пожарный.
Спустя несколько дней полицейские Парижа предположили, что пожар в соборе Парижской Богоматери мог произойти из-за короткого замыкания.
В июле 2022 года министр культуры Франции Рима Абдул-Малак сообщила, что собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) откроется для посетителей уже в 2024 году.
В конце прошлой недели президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Собор Парижской Богоматери в Париже перед его открытием после реставрации.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2195706-tramp-zayavil-chto-poedet-na-otkrytie-notr-dam-de-pari-posle-restavracii/