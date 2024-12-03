Одна из богатейших женщин Вьетнама проиграла апелляцию по делу о мошенничестве. Если она не сможет собрать $9 млрд, ее казнят

Вьетнамская предпринимательница Чыонг Ми Лан, одна из богатейших женщин страны, проиграла апелляцию по делу о мошенничестве, но ее приговорили к смертной казни. Она может избежать высшей меры, если заплатит 9 млрд долларов США - три четверти от суммы, которую она получила в результате своего мошенничества.

68-летняя Чыонг Ми Лан была приговорена к смертной казни в апреле.

Как установил суд, Чыонг Ми Лан за период с 2011 по 2022 год получила кредиты на сумму 304 трлн донгов (около 12,5 млрд долларов США) от банка Saigon Commercial Bank. Это — почти 3% от ВВП Вьетнама в 2022 году. При этом общий ущерб от ее действий оценивается в 27 млрд долларов.

Согласно вьетнамским законам, если приговоренные к смертной казни за экономические преступления вернут 75% похищенных средств, их жизнь пощадят. Так что Чыонг Ми Лан должна заплатить около 9 млрд долларов, чтобы избежать смертной казни.

В ходе апелляции защита предпринимательницы просила изменить приговор на пожизненное заключение. По словам адвокатов, ей будет намного проще собрать необходимую сумму, если над осужденной не будет нависать угроза смертной казни. Чтобы собрать 9 млрд долларов, Чыонг Ми Лан нужно продать активы, например, недвижимость в Хошимине, акции и доли в предприятиях и строительных проектах.

«Общая стоимость ее активов превышает требуемую сумму компенсации», — пояснил Би-би-си один из ее адвокатов. «Однако для их продажи нужно приложить много усилий и потратить много времени: многие из ее активов — это недвижимость, которую нельзя быстро реализовать».

Несмотря на аргументы защиты, суд не стал изменять приговор Чыонг Ми Лан. У нее еще осталась возможность попросить президента об амнистии.

Когда именно планируется привести приговор в исполнение, неизвестно: Вьетнам относится к смертной казни как к государственной тайне и не публикует данные о ней. Как правило, между приговором и исполнением проходит несколько лет, хотя заключенным сообщают о грядущей казни совсем незадолго до нее.

Дело Чыонг Ми Ланг - редкий случай, когда женщину во Вьетнаме приговаривают к смертной казни за экономическое преступление. Отчасти это объясняется беспрецедентным масштабом уголовного дела. Государственный банк Вьетнама, судя по всему, потратил миллиарды долларов на рекапитализацию Saigon Commercial Bank, чтобы избежать паники в банковском секторе.

Помимо Чыонг Ми Лан, по уголовному делу проходили еще 85 человек, в том числе ее муж и племянница. Все они были признаны виновными и получили от трех лет условно до 20 лет заключения.

В октябре Чыонг Ми Лан была приговорена к пожизненному заключению по другому уголовному делу - об отмывании денег.