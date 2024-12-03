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Стало известно, какое место занимают Астана и Алматы в мировом рейтинге самых комфортных городов для экспатов

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Яблоко в Алматы
Яблоко в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Цюрих признан лучшим городом мира для проживания экспатов, согласно рейтингу глобальной консалтинговой компании Mercer, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Швейцарская столица возглавила список благодаря высоким оценкам за удобство государственных услуг, низкий уровень преступности, активную культурную жизнь и ориентацию на устойчивое развитие. Однако эксперты отмечают, что высокая стоимость жизни делает город доступным лишь для обеспеченных иностранцев.

На втором и третьем местах расположились Вена (Австрия) и Женева (Швейцария), а среди азиатских городов лидером стал Сингапур, занявший 30-ю строчку в мировом рейтинге. Лос-Анджелес показал наибольший прогресс, поднявшись с 44-го места в 2023 году на 26-е в 2024 году благодаря улучшению безопасности, качества воздуха и доступности интернета.

При этом Алматы оказался на 179-м месте, а Астана — на 186-м. Последние места в рейтинге заняли Хартум (Судан) и Багдад (Ирак), расположившиеся на 240-й и 241-й строчках соответственно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2195486-stalo-izvestno-kakoe-mesto-zanimayut-astana-i-almaty-v-mirovom-reytinge-samyh-komfortnyh-gorodov-dlya-ekspatov/

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