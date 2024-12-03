К пандемии COVID-19 привела утечка в лаборатории, заявили в Конгрессе США

Спецкомитет Конгресса США опубликовал 520-страничный доклад о расследовании пандемии COVID-19. В нем говорится, что, скорее всего, причиной тому стала утечка, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Расследование длилось два года. В понедельник Специальный подкомитет по коронавирусной пандемии при Конгрессе США опубликовал отчет, в котором говорится, что "коронавирус, скорее всего, появился из лаборатории в Ухане".

В поддержку теории об утечке в документе говорится, что этот вирус обладает биологическими характеристиками, которые не встречаются в природе. Кроме того, данные свидетельствуют о том, что все случаи заражения вирусом, в отличие от предыдущих пандемий, по сути, произошли из одного источника.

Исследователи также напоминают, что в Ухане находится лаборатория по изучению атипичной пневмонии, которая, по их мнению, давно работает при низких стандартах биологической безопасности. Отмечается, что, возможно, ее сотрудники подхватили вирус, "похожий на коронавирус осенью 2019 года", - за несколько месяцев до того, как началось массовое заражение.

Кроме того, в отчете говорится, что социальное дистанцирование не было основано на научных данных.

Спецкомитет, созданный при Конгрессе США, начал слушания по делу о происхождении коронавируса в марте прошлого года. Туда вошли представители республиканского большинства.

Перед этим в ФБР заявили, что пандемия COVID-19, вероятно, была вызвана утечкой из лаборатории в Ухане - ранее ВОЗ называла эту версию маловероятной. Власти Китая резко отреагировали на это заявление.

Примерно в это же время Министерство энергетики США тоже пришло к выводу, что пандемия, вероятнее всего, была спровоцирована в результате утечки вируса из лаборатории. Об этом писала The Wall Street Journal со ссылкой на секретный разведывательный отчет, предоставленный Белому дому и ключевым членам Конгресса.