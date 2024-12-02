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Протесты в Грузии: задержан лидер оппозиционной партии

Опубликовано:

Зураб Джапаридзе
Зураб Джапаридзе. Фото: facebook.com/japaridzez

В Тбилиси в ходе протестов был задержан лидер одной из оппозиционных партий Зураб Джапаридзе. Акции протеста в грузинской столице проходят уже несколько дней.

Кадры задержания транслировали на грузинском телевидении, пишет РИА Новости.

Сообщается, что политик был задержан на проспекте Чавчавадзе, куда протестующие переместились с проспекта Руставели. Оппозиционер был задержан вместе с несколькими демонстрантами после того, как они перекрыли проспект мусорными урнами.

По информации ТАСС, Джапаридзе возглавляет партию "Гирчи - больше свободы".

Напомним, акции протеста начались 28 ноября около штаба правящей партии "Грузинская мечта", затем протестующие сместились на проспект Руставели и подошли к зданию парламента. На месте начались столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

Протесты продолжились и 29 ноября. Туда также прибыл спецназ, сотрудники для разгона участников акции использовали водометы, гранаты со слезоточивым газом и перцовые баллончики.

Поздно вечером 30 ноября в здании парламента Грузии в центре Тбилиси произошел пожар, демонстранты закидывали окна камнями.

Вчера сообщалось, что разгромлены почти полсотни комнат в здании парламента.

Поводом для начала протестных акций в Тбилиси и других городах Грузии, в том числе в Батуми и Кутаиси, стало решение властей страны снять с повестки дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве до конца 2028 года.

Стоит отметить, согласно последним данным, свыше 100 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Грузии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2194991-protesty-v-gruzii-zaderzhan-lider-oppozicionnoy-partii/

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