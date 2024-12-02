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Продажи Библии выросли в США в 2024 году из-за страха перед ИИ

Опубликовано:

Библия
Библия. Иллюстративное фото: pixabay.com

Продажи Библии в США в 2024 году выросли на 22%, что связано с растущей тревожностью среди населения и обновлением религиозных изданий, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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По данным Circana BookScan, объем продаж Библии значительно превысил общий рост рынка печатных книг, который составил менее 1% за тот же период.

Президент Ассоциации евангельских христианских издателей Джефф Кросби отметил, что страхи, связанные с искусственным интеллектом и политической ситуацией, подталкивают людей к духовной литературе. Бетани Мартин, менеджер книжного магазина в Канзасе, рассказала, что Библию начали покупать даже те, кто ранее не проявлял интереса к религиозным текстам.

Магазины предлагают широкий выбор изданий, от классических вариантов с кожаным переплетом за 95 долларов до адаптированных для детей или карманных Новых Заветов за 7,99 долларов.

Несмотря на то что 28% американцев считают себя нерелигиозными (по данным Pew Research Center), популярность Библии продолжает расти. Продажи увеличились с 9,7 млн экземпляров в 2019 году до 14,2 млн в 2023 году, а за первые 10 месяцев 2024 года уже составили 13,7 млн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2194961-prodazhi-biblii-vyrosli-v-ssha-v-2024-godu-iz-za-straha-pered-ii/

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