Свыше 100 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Грузии

В Грузии продолжаются протесты, в ходе которых в Тбилиси пострадали более 100 полицейских. За последние три дня было арестовано более 200 человек, передает NUR.KZ.

На официальном сайте МВД Грузии сообщается, что митинг на проспекте Руставели в Тбилиси уже неоднократно "выходил за рамки установленных законом норм о собраниях и манифестациях".

"Собравшиеся в районе законодательного органа продолжают свои насильственные действия, как и в предыдущие дни.

Агрессивные протестующие группы уже несколько часов нападают на полицию. Они оказывают словесное и физическое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В полицейских бросают камни, пиротехнику, легковоспламеняющиеся и железные предметы, стеклянные бутылки", - заявляет ведомство.

"1-2 декабря в результате насильственных действий протестующих пострадал 21 сотрудник МВД. Всего в ходе недавних акций пострадали 113 сотрудников МВД, из них четверо до сих пор находятся в больнице", - отмечается в заявлении.

Полицейские Грузии призывают агрессивных участников митинга выразить протест мирными способами, воздержаться от нарушения закона и следовать указаниям сотрудников полиции на месте.

Сайт местного телеканала Rustavi2 сообщает, что за последние три дня за участие в протестах полицией были задержаны более 200 человек. Большинство из них отпустили, а сегодня, в понедельник 2 декабря, городской суд приступил к рассмотрению дел около 50 человек, арестованных в ходе протестов.

В соцсети Х новостные каналы и пользователи делятся фото и видео с места событий.

Добавим, ранее сегодня сообщалось, что протестующие начали использовать пиротехнику в атаке на здание парламента в Тбилиси. Ко всем входам в парламент были стянуты силовики, в том числе спецназ.

Напомним, акции протеста начались 28 ноября около штаба правящей партии "Грузинская мечта", затем протестующие сместились на проспект Руставели и подошли к зданию парламента. На месте начались столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

Протесты продолжились и 29 ноября. Туда также прибыл спецназ, сотрудники для разгона участников акции использовали водометы, гранаты со слезоточивым газом и перцовые баллончики.

Поздно вечером 30 ноября в здании парламента Грузии в центре Тбилиси произошел пожар, демонстранты закидывали окна камнями.

Вчера сообщалось, что разгромлены почти полсотни комнат в здании парламента.

Поводом для начала протестных акций в Тбилиси и других городах Грузии, в том числе в Батуми и Кутаиси, стало решение властей страны снять с повестки дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве до конца 2028 года.