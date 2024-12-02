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Работники заводов Volkswagen в Германии объявили о начале массовой забастовки

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Забастовка работников Volkswagen
Забастовка. Фото: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images

На всех заводах Volkswagen в западной Германии пройдут забастовки, предупредил профсоюз IG Metall. Они связаны с конфликтом из-за условий труда и зарплат у 120 тыс. работников автоконцерна.

Негодование сотрудников вызвали планы Volkswagen сократить зарплаты на 10%, а также угроза закрытия заводов и массовых увольнений, пишет "BILD на русском".

Глава профсоюза Даниэла Кавалло отметила, что у работников появится возможность высказать свое недовольство в ходе забастовок. А председатель совета рабочих в Цвикау Уве Кунстманн, что "слова уже закончились, настало время действий".

Также сообщается, что Volkswagen ранее отверг предложения IG Metall о создании специального фонда для защиты рабочих мест, заявив, что это не решает проблему.

Следующие переговоры должны пройти 9 декабря.

В профсоюзе считают, что нужно готовиться к одному из самых тяжелых конфликтов за всю историю концерна.

По информации официального сайта Volkswagen AG, группа Volkswagen является одним из ведущих мировых производителей легковых и коммерческих автомобилей и крупнейшим автопроизводителем в Европе. Штаб-квартира группы компаний расположена в Вольфсбурге.

Компания работает по всему миру и имеет 114 производственных предприятий в 17 европейских странах и десяти странах Северной и Южной Америки, Азии и Африки.

VAG выпускает автомобили марок Volkswagen, Skoda, SEAT, Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2194854-rabotniki-zavodov-volkswagen-v-germanii-obyavili-o-nachale-massovoy-zabastovki/

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