Четвертый день протестов в Грузии: начались столкновения с полицией (видео)

В Грузии уже четвертый день подряд продолжаются акции протеста из-за отказа правящей партии от переговоров с ЕС. На митинге начались столкновения протестующих с полицией.

Как сообщает РБК, сотрудники правоохранительных органов задержали иностранца, который бросал камни в здание парламента Грузии в Тбилиси и запускал пиротехнику в полицейских.

Грузинские телеканалы информируют, что протестующие стучат по ограждениям, возведенным перед зданием парламента, а также используют пиротехнику. Ко всем входам в парламент стянуты силовики, в том числе спецназ.

На месте также появилась водометная установка, а протестующие между тем начали возводить баррикады.

По данным РИА Новости, к этому часу уже задержано более 200 человек. Среди арестованных несовершеннолетние, женщины, журналисты, представители сферы культуры и сотрудники неправительственных организаций, заявили журналистам в грузинской НПО "Ассоциация молодых юристов".

Напомним, акции протеста начались 28 ноября около штаба правящей партии «Грузинская мечта», затем протестующие сместились на проспект Руставели и подошли к зданию парламента. На месте начались столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

Протесты продолжились и 29 ноября. Туда также прибыл спецназ, сотрудники для разгона участников акции использовали водометы, гранаты со слезоточивым газом и перцовые баллончики.

Демонстранты в ответ применяли пиротехнику, а также бросали в сотрудников полиции бутылки, камни и яйца.

Поздно вечером 30 ноября в здании парламента Грузии в центре Тбилиси произошел пожар, демонстранты закидывали окна камнями.

Поводом для начала протестных акций в Тбилиси и других городах Грузии, в том числе в Батуми и Кутаиси, стало решение властей страны снять с повестки дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве до конца 2028 года.